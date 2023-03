Eric Ciotti, Premier ministre ?

Eric Ciotti et Gabriel Attal à l'Assemblée nationale.

Pendant son premier quinquennat, Emmanuel Macron a patiemment détruit la gauche. Avec son arrogance, avec ceux "qui ne sont rien", il a favorisé les outrances vers le succès de Jean-Luc Mélenchon. Et ce dernier n’a fait qu’une bouchée du PS et du PC, réduits tous les deux au rang d'ectoplasme. Pour son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron va s’employer à tuer la droite. Voici les premiers signes de cette mise à mort. Les jours d’Elisabeth Borne paraissent comptés, car elle s’est suicidée à coup de 49.3.

Qui pour la remplacer ? Plusieurs noms circulent, parmi lesquels celui, surprenant de prime abord, d’Eric Ciotti. Bien sûr rien n’est décidé. Tout dépend évidemment de Macron et, un peu quand même, des patrons des Républicains.

Mais le simple fait que cette hypothèse puisse être avancée en dit long sur l’état de la droite. Elle est à prendre pour pas chère avec ou sans Eric Ciotti comme Premier ministre.

Ainsi Macron aurait-il réussi à tuer la droite comme il l’a fait avec la gauche ? En 2027, au moment de son départ, il pourra contempler avec satisfaction les ruines du paysage politique français. Tout sera alors à recommencer.

A ce propos, une délicieuse histoire racontée par Einstein. Un conflit nucléaire a ravagé la planète. Seuls ont survécu un homme et une femmme. Irradiés, presque carbonisés, ils avancent en titubant dans un paysage lunaire. Devant eux, à quelques dizaines de mètres, une forêt restée miraculeusement intacte devant un arbre, un gorille et sa femelle. L’homme et la femme s’approchent et tombent mort. Et le gorille à ce moment-là, jette un regard plein de désir sur sa compagne et lui dit en se léchant les babines : “il va tout falloir recommencer”. Et en 2027 chez nous, qui va recommencer ?