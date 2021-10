Idéaliste et militante engagée, Catherine Corsini avait envie d’aborder, sur grand écran, le sujet de la fracture sociale. Mais par quel biais ? Un jour, en pleine crise des Gilets Jaunes, au cours d’une discussion animée avec sa compagne, elle fait un faux mouvement et chute lourdement sur son bras. Son coude est fracturé, elle file aux urgences de l’hôpital Lariboisière. Le chaos et la tension qui y règnent lui évoquent le climat social ambiant. Elle réalise qu’elle vient de trouver un angle pour parler du sujet qui la préoccupe tant… Son scénario va mêler le vécu et le « fictionnel » l’intime ( Raf sera son double et Julie, celui de sa compagne), et le collectif (la fracture de la société française).

Parce que la cinéaste aime les écrivains de l’absurde, Ionesco notamment, qu’elle admire Nanni Moretti pour sa façon, hilarante, de parler, face à la caméra, de son engagement et que Roberto Benigni l’épate parce qu’il a osé faire rire avec le pire, elle truffe son histoire de situations surréalistes et burlesques, elle l’enrubanne de dialogues aussi vachards que poilants et elle choisit de la filmer, caméra à l’épaule, en plans séquences, pour donner le sentiment de son urgence et en même temps, signifier son approche documentaire. Et puis parallèlement, elle compose sa distribution. Si elle décide de faire interpréter les personnages de soignants par du vrai personnel hospitalier, elle confie les rôles des « malades » et de leur entourage à des comédiens professionnels. Celui de Raf à Valéria Bruni-Tedeschi, celui de Julie, à Marina Foïs et elle propose à Pio Marmaï d’être le routier qui, dans son scénario, représente, presque à lui tout seul, les Gilets Jaunes.

Ce trio d’acteurs booste un peu plus sa tragi-comédie, déjà très tendue et agitée à l’écriture. Valéria Bruni-Tedeschi est désopilante dans sa logorrhée de bourgeoise gaucho shootée au Tramadol, Marina Foïs joue les compatissantes exaspérées avec l’efficacité, la rapidité, la justesse et la distanciation qu’on lui connaît. Tour à tour tordant et poignant dans son rôle de routier râleur et en même tant terrifié par la peur de perdre son emploi, Pio Marmaï fait la preuve, une fois encore qu’il est l’un des interprètes les plus brillants de sa génération.