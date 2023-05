Emmanuel Macron vante son bilan économique : les points sur lesquels on peut le croire… et les autres

Emmanuel Macron s'est exprimé sur TF1 lundi soir.

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : Que pouvons-nous retenir de l’interview d'Emmanuel Macron sur TF1 hier soir ?

Philippe Crevel : Nous avons assisté à un déminage de la part d’Emmanuel Macron après l’épisode de la réforme des retraites avec peu de mesures concrètes. La seule véritable annonce concerne les 2 milliards d’euros de réduction d’impôts pour les classes moyennes, sans que ne soit évoqué un quelconque calendrier. Il renvoie au gouvernement les modalités d’application. C’est un président qui souhaite se désengager du terrain national pour aller sur celui de l’international où il se sent moins en difficulté.

Sa seule véritable annonce consiste, comme vous l’avez dit, à baisser les impôts pour les classes moyennes. Que devons-nous en penser ?

Cela entre dans l’opération post-retraites à travers une série d’annonces segmentées (mesures pour la santé, pour l’Éducation nationale). Le chef de l’État veut essayer de retisser un peu les liens avec la population, et notamment avec la partie qui souffre le plus. Mais ce n’est pas qu’un problème d’impôts qui frappe cette partie de la population : il y a un problème de logement, de salaires, etc.

Emmanuel Macron veut compter sur sa crédibilité économique pour se relancer. Que peut-on penser du bilan qu’il tire de sa politique économique ?

Le résultat probant est la baisse du chômage. La France a retrouvé un taux de chômage qu’elle n’avait plus depuis une trentaine d’années. Ce résultat est-il lié au vieillissement de la population, ou est-ce le fruit de mesures prises par Emmanuel Macron, voire celles de François Hollande ? Emmanuel Macron en revendique en tout cas la paternité, mais la population française ne lui en fait pas crédit.

À Lire Aussi

Emmanuel Macron tente de redonner de la substance au macronisme… mais y-a-t-il un auditoire ?

Quant à la désindustrialisation, on sait qu’elle demeure très forte. Pour le moment, il y a des entreprises internationales qui s’implantent mais il est trop tôt pour dresser un premier bilan de la réindustrialisation, malgré les quelques signaux positifs à ce niveau-là.

Concernant les finances publiques, il dit qu’il est nécessaire d’assainir les finances publiques, mais il y a par ailleurs de multiples mesures dépensières qui sont annoncées. Sur ce sujet, il y a une moindre cohérence.

Peut-on croire à la baisse d’impôts au vu des marges de manœuvre financières ?

Il ne s’engage que sur deux milliards d’euros pour les classes moyennes. Ce ne sera pas une baisse forte des impôts. Il faudra voir au final s’il y a une baisse généralisée des prélèvements obligatoires, en incluant les impôts aux collectivités locales, qui ont elles tout le loisir d’augmenter les impôts.

Les marges budgétaires sont très réduites aujourd’hui. Compte tenu de l’augmentation des taux, elles le deviennent de plus en plus. Mais l’économie française, malgré un taux de croissance faible, continue de créer des emplois.

Quels sont les plus gros défis pour Emmanuel Macron à présent ?

Le vieillissement de la population s’impose à la France comme dans beaucoup d’autres pays occidentaux.

Les autres défis concernent l’inflation, l’éducation, la recherche, l’innovation ou encore la création d’emplois à forte valeur ajoutée. Sur ce dernier point, on constate aujourd’hui que nous avons une économie à faible valeur car les emplois sont à faible valeur ajoutée. Comme je l’ai dit plus tôt, nous ne récoltons pas pour le moment les fruits de la politique de réindustrialisation.