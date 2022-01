Emmanuel Macron, qu’avez vous fait du drapeau français ?

Le drapeau de l'Union européenne flottant sous l'Arc de Triomphe pour marquer la présidence française de l'Union européenne à Paris le 1er janvier 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En ce premier janvier 2022 ce fut l’an 1 de la présidence française de l’Europe. Et donc de celle d’Emmanuel Macron. Il se devait, pensait-il, de marquer cette date. Et il l’a fait de la pire des manières qui soit.

Le drapeau tricolore qui flottait sous l’arc de Triomphe a purement et simplement été supprimé par lui pour laisser la place au drapeau bleu et étoilé de l’Europe

Macron aurait pu - et ça aurait été sage - faire flotter les deux drapeaux côte à côte. Mais son narcissisme en a décidé autrement. Président de la République, c’est bien, président de l’Europe, c’est mieux.

Le chef de l’État a oublié que l’Arc de Triomphe a été érigé pour célébrer les victoires napoléoniennes et qu’en 1918 on y a enterré le corps d’un soldat inconnu tombé sous les balles allemandes. Un peu de respect pour ce lieu et pour la France s’imposait.

Il est vrai que Napoléon fût, à sa façon, un européen. Sur les parois de l’Arc de Triomphe sont inscrits les noms des batailles gagnées par lui.

Le pont d’Arcole ? C’était en Italie ! Iéna ? En Prusse ! Austerlitz ? En Autriche ! Même qu’il est allé jusqu'à Moscou après un détour par les pyramides d’Égypte.

C’était une autre Europe que celle de Macron. Depuis, fort heureusement, elle est réconciliée. Mais la réconciliation devait-elle passer par l’abaissement de la France et de ses gloires ?