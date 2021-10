Macron président du Congo ? 

Emmanuel Macron prononce un discours au coeur de la Bibliothèque nationale de France, après l'achèvement du projet de rénovation, le 28 septembre 2021.

L'autre jour le président de la République s'en est pris à Eric Zemmour lui reprochant sa sortie sur les prénoms français. Puis emporté par son élan anti-zemmourien, il s'est surpassé jetant un regard amoureux sur un pays africain qui fut naguère une colonie française.

Et dans sa passion il est allé très loin. "La France, a-t-il dit, c'est l'universel plus la langue. Et son épicentre est à chercher sur le bassin du fleuve Congo plutôt que sur les rives de la Seine". Nous ne contesterons pas que les pirogues gracieuses et frêles soient plus charmantes que les bateaux mouches poussifs et ventrus ...

Rappelons toutefois à Emmanuel Macron qu'on parle également français en Belgique, en Suisse et au Québec. Mais c'est habité par des Blancs. Le Congo, pour le président de la République, leur est donc préférable.

Au Congo Brazzaville, 57% de la population s'exprime en français. De façon très succincte pour qui connait l'Afrique francophone. En revanche aucun chiffre n'est, hélas, disponible pour les livres publiés là-bas en français... Quant à ceux des Congolais qui ne s' expriment pas en français, ils utilisent des dialectes bantous.

La progression du français dans ce pays s'exprime à première vue par les traces de la colonisation et par l'enseignement. Mais il y a aussi une autre raison. Pendant les guerres tribales qui ont ravagé le Congo, différentes ethnies ont abandonné leurs dialectes choisissant le français pour éviter ainsi d'être identifiés par leurs ennemis. Rome n'est plus dans Rome. La France n'est plus dans la France. Elle est au Congo.

En tant que père de la Nation, Macron se doit d'être là où se trouve, selon lui, l'épicentre de notre civilisation. Comme il est ambitieux, il englobera dans son amour le gigantesque Congo Kinshasa voisin. Là-bas aussi on parle français. Il est vrai que c'est avec l'accent belge...

Brazzaville attend l'arrivée de Macron, possible prétendant à la présidence du Congo. Une objection : il y a déjà là-bas un chef d'Etat. Qu'à cela ne tienne car il ne fera pas long feu. En 1997, l'armée française est déjà intervenue au Congo. Rebelote ?

