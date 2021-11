Emmanuel Macron, pourquoi n'allez vous pas dans le quartier de la Guillotière à Lyon ? Il est vrai qu'on n'y parle pas français

Des commerçants protestent contre l'insécurité dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Macron contre toute évidence s'est déclaré satisfait lors de sa dernière allocution. Tout va de mieux en mieux selon lui. Et en particulier la sécurité qui s'améliore.

Il ferait bien de se bouger un peu et d'aller flâner dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Le Figaro publie un reportage édifiant sur cette enclave extra-territoriale. Il est vrai - n'est-ce pas ? - qu'il s'agit d'un journal de droite.

Le spectacle offert par la Guillotière est effrayant, un peu comme celui de la cour des Miracles au Moyen Age. La langue qu'on entend là-bas n'est pas le français. A même le sol, des tapis avec des objets volés ou trafiqués. Pour vendre, les vendeurs font quand même l'effort de s'exprimer en français. Des centaines de cartouches de cigarettes y sont proposées.

Il n'y a pas que la vente. Il y a aussi les agressions. On vous arrache votre portable si vous avez l'imprudence de le tenir à la main. On vous frappe si vous opposez une résistance. Un homme a été poursuivi jusque dans une boutique parce qu'il n'obtempérait pas à la volonté de son agresseur.

A la Guillotière, il y a un magasin Casino. Il ferme à 17h. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que c'est l'heure de la dernière ronde de la police municipale ! Celle-ci fait ce qu'elle peut.

Et elle ne peut pas grand chose. Il y a certes des interpellations selon le préfet de ce qui fut naguère la capitale des Gaules. Mais les voyous sont très nombreux et reviennent sans cesse. Car là-bas ils sont chez eux. Le maire EELV de Lyon ne veut pas d'histoires et demande à ses flics d'être polis et bienveillants.

Non loin de là, il y a à Lyon un autre quartier appelé la Duchère. On y parle la même langue qu'à la Guillotière. Comme les bus y étaient caillassés, on a déplacé leurs arrêts en dehors de ce périmètre étranger et dangereux.

J'ai une amie dont les filles n'osent plus descendre à ces arrêts. Et cela pour des raisons parfaitement compréhensibles. Monsieur le président, si vous allez (et vous devriez le faire) à la Guillotière, n'oubliez pas la Duchère.

À Lire Aussi

Insécurité : de quoi les émeutes à Alençon sont-elles le produit ?

À Lire Aussi

Quand les Dalton mettent en lumière la déliquécence de l’Etat français

À Lire Aussi

Pour une France sûre et libre : protéger les Français et leur police

À Lire Aussi

Montauban : un ancien parachutiste est décédé après avoir été passé à tabac

À Lire Aussi

Nadine Morano a déposé plainte après le vol de son téléphone portable à la gare de l'Est à Paris

À Lire Aussi

Policiers agressés à Cannes : le suspect n’est inscrit dans « aucun des fichiers de radicalisation », selon Gérald Darmanin