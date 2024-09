Le roi est nu

Emmanuel Macron finira-t-il par être poussé vers la sortie par ceux qui l’avaient fait roi ?

Pire que l’absence de majorité parlementaire pour le soutenir au Parlement, Emmanuel Macron n’a plus désormais de majorité présidentielle. Comment peut-il encore garantir le fonctionnement régulier des institutions ? Et la coalitation, ce néologisme avancé par l’Elysée pour signifier que l’absence de majorité préserve la légitimité du bloc central à participer au gouvernement du pays est-elle autre chose qu’un mirage politique et institutionnel ?