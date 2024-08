Elon Musk a promis que Tesla mettrait bientôt en vente un robot humanoïde et ça pourrait bien être l’annonce d’une nouvelle ère

Steve Benford est professeur d'informatique collaborative au sein du laboratoire de réalité mixte de l'université de Nottingham. Il est actuellement directeur du centre de formation doctorale Horizon financé par l'EPSRC. Steve a été Dream Fellow de l'EPSRC, chercheur invité à Microsoft Research Cambridge et professeur invité à la BBC en 2012. Sur le plan académique, Steve a reçu le prix du meilleur article lors de la conférence annuelle Computer-Human Interaction (CHI) de l'ACM en 2005, 2009, 2011 et 2012 (avec des mentions honorables en 2006 et 2013). Il a également remporté le prix Ars Elctronica 2003 pour l'art interactif, le prix Nokia Mindtrek 2007 pour les applications innovantes de l'informatique omniprésente, et a reçu quatre nominations aux BAFTA. Il a été élu à l'Académie CHI en 2012. Son livre Performing Mixed Reality a été publié par MIT Press en 2011.