Elisabeth, princesse à Versailles. Tome 1 Le Secret de l'automate

Découvrez les aventures d'Elisabeth, petite sœur de Louis XVI dans ce roman jeunesse de Annie Jay, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Notre recommandation :

4/5

Thème

Elisabeth, Princesse à Versailles est une série dont le personnage principal a vraiment existé : Elisabeth de France.

Le premier tome se déroule en 1774, alors qu’Elisabeth a 11 ans. Elle est alors la petite-fille du roi Louis XV et la petite sœur de Louis-Auguste, futur Louis XVI, marié à Marie-Antoinette. Elisabeth a un fort tempérament qui agace souvent Madame de Marsan sa gouvernante. Très rebelle, elle est souvent punie. Madame de Marsan embauche alors une sous-gouvernante, Madame de Mackau, qui aimera Elisabeth et réciproquement. Elisabeth va très bien s’entendre aussi avec Angélique, la fille de Madame de Mackau, elles deviennent même inséparables. Enfant gâtée au début, presque désagréable, Elisabeth devient attachante et chaque tome raconte un mystère, une aventure qu’elle vit avec Angélique mais aussi d’autres amis comme Colin, son petit valet, et ses deux pages, Théo et Guillaume. Ensemble, dans le tome 1, ils devront résoudre une énigme : comment décrypter un message secret caché dans un automate ?

Dans les tomes suivants (il y en a 25 à ce jour), Elisabeth retrouve La Dame à la rose un précieux tableau qui a disparu depuis plus de trente ans, aide des personnes en détresse, va à un bal en secret, déjoue un complot contre le roi, arrête des voleurs et des escrocs, remet un courrier du roi, organise des jeux de pages, rencontre des fantômes, joue à la loterie, recueille un bébé abandonné, et connaît encore bien d’autres aventures !

Points forts

Notre jeune lectrice Héloïse a particulièrement apprécié :

L’histoire et ses rebondissements, le caractère des personnages, les illustrations nombreuses et magnifiques.

Les quelques pages à la fin de chaque tome qui décrivent la vie à Versailles, les tenues, les coiffures, les habitudes de la vie de l'époque et donnent un plan du château de Versailles.

Une collection dont la mise en page est élégante et soignée et dont les premiers tomes sont sortis en coffret.

Chaque tome permet aussi d'apprendre plein de choses sur la vie à la cour, ainsi que de vrais événements historiques.

Quelques réserves Je trouve que cette collection n’a aucun défaut !

Encore un mot... Élisabeth princesse à Versailles est une série que j’aime beaucoup. Le tome 25 est sorti le 31 mars 2023 et le tome 26 paraîtra en septembre prochain. Beaucoup de tomes… mais je ne m’en lasse pas. Je n’hésite pas à les relire régulièrement et j’attends à chaque fois avec impatience le suivant ! Tous les tomes sont faciles à lire, je crois cependant que mon tome préféré est le tome 22 (“Une dangereuse promesse”), même s’il est difficile de choisir.

Une phrase « Comme Angélique semblait bouder, Elisabeth expliqua : Tu avais raison, je suis insolente, très bête et je n'aime guère travailler. En plus, je collectionne les punitions. Mais je m'ennuie tellement ! Et je suis toujours seule ! Tu ...tu m'as traitée en amie et je ne voulais pas que cela s'arrête. Tu sais, je n'ai jamais eu d'amie. » P.48

« Élisabeth la serra dans ses bras. Contrairement à ce que tout le monde pensait, ce n’était pas drôle d’être une princesse. » P. 61

« Vous, la princesse de France si orgueilleuse, vous êtes placée dans le registre de Dieu entre un fils de jardinier et une fille de servante. Vous êtes leur égale... à la seule différence que vous vivez dans un palais et que vous êtes habillée de beaux vêtements. » P. 83

« Prenez-en de la graine ! J'ai fait condamner cette comtesse pour ses insultes, mais votre sœur l'a graciée par pure générosité. C'est comme cela que doit se comporter une future grande reine ! »