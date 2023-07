Elève Pap Ndiaye, vous me copierez cent fois le mot "islamisme"

Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, lors d'une conférence de presse.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le ministre de l’Education nationale était auditionné par une commission au Sénat sur les atteintes à la laïcité dans les écoles et sur les professeurs qui sont agressés et insultés dès qu’ils font une remarque sur les abayas et les qamis. Mais on ne les décapite quand même pas comme c’est arrivé à Samuel Paty.

Pap Ndiaye a reconnu qu’il fallait faire des efforts pour mettre fin à ses atteintes à la laïcité.

Puis pressé de questions par les sénateurs, il a reconnu que tout n’était pas parfait dans ce domaine.

C’est alors qu’il a dénoncé ce qu’il appelle « l’obscurantisme ». On lui a demandé ce qu’il appelait « l’obscurantisme ». Il a répondu « l’obscurantisme ». De quoi cet obscurantisme est-il le nom ? De l’islamisme !