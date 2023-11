"Eclipse totale" de Jo Nesbo : "Que faites-vous dans la vie ? Je bois". On se régale de ce polar

La version audiolivre de "Eclipse totale" de Jo Nesbo est disponible.

"Eclipse totale"

De JO NESBO

Version audio réalisée par : Ecoutez/lire. Éditions Gallimard.

Durée : 17 H 49

Texte lu par : Olivier Martinaud.

Traduction : Cécile Morand-Monnier.

Parution en octobre 2023.

Prix : version audio 24,95 euros (Broché : 592 pages, 22 euros ; version numérique : 15,99 euros).

Notre recommandation : 4/5

THÈME

JO NESBO, auteur norvégien de romans policiers, est un des maîtres du polar scandinave. Son succès,il le doit largement à son héros récurrent,l’inspecteur de la police criminelle d’Oslo : Harry Hole.Cepersonnage est devenu une véritable star du monde du roman policier. Il est alcoolique, farouchement indépendant, n’hésitant pas à privilégier des méthodes très personnelles. Dans Eclipse totale,la situation d’Harry a changé.Il a démissionné de la police, écœuré par ce qui s’y passe. Il a quittéla Norvège. On le retrouve àLos Angeles. Le soir de sa démission, il a pris une carte, a lancé un dé qui s’est arrêté sur cette ville. Que fait-il dans cette métropole qui lui est totalementinconnue, il boit. C’est ce qu’il répond à un barman qui lui avait demandé ce qu’il faisait dans la vie.

Par un après-midi où brillaitle soleil, dans le bar où il avait bu sans modération, il discute avec Lucille, une femme qui devait avoir vingt ans de plus que lui et qui connaissait toutes les coulisses du cinéma. Il aimait bien l’écouter. Elle prétendait être une actrice, mais dans toute sa carrière,elle n’avait interprété qu’un seul rôle. Ce fut à ce moment- là qu’une Camaro blanche se gara devant le bar. Un homme descenditdu véhicule et menaça Lucille à propos d’une dette non acquittée. Harry intervient et laisse l’homme à moitié mort sur le trottoir. Mal lui en prit. La dette atteignait plus de 960 000 dollarset lesmafieux donnèrent dix jours à Harry pour régler.

Il estpris au piège, il ne voit pas comment rassembler cette somme. Il est au fond du désespoir. C’est à ce moment que retentit la sonnerie de son portable. A Oslo on a découvert le corps d’une jeune femme dont on a volé le cerveau. Et une autre femme a également disparu. La policièreKatherine, pense que pour une affaire pareille, on devrait faire appel à Harry ce que refuse sa chef. Une autre personne le recherche. C’est l’avocat d’un richissime homme d’affaires Marcus Roe. Ce dernier est suspecté d’être le meurtrier ce qui est très mauvais pour ses affaires. Mener une enquête etdémasquer le vrai coupable mettrait fin aux soupçons. Un seul homme a la crédibilitéet le talent afinde mener à bien cette opération, Harry Hole. L’avocat le contacte.Après discussion sur une rémunération quicouvrela dette de Lucille, Harry accepte la proposition. Un compte à rebours impitoyable commence alors.

Dès son arrivée à Oslo,il monte son équipe. Une composition étrange.Un policier véreux, un chauffeur de taxi, ancien dealer et un psychiatre hospitalisé en soins palliatifs. C ‘est dans la chambre de ce dernier que se tiennentles réunions. Harry permet à la police de retrouver le corps décapité d’une seconde victime, mais l’enquête piétine. L’assassinat dela femmede Roe, provoque son accusation, n’était-ce pas elle qui lui avait fourni un alibi pour les deux meurtres précédents. Son arrestationpermettra à Harry de toucher ses honoraires et de sauver Lucille.

Mais très vite on s'aperçoit qu’iln’était pasle coupable. Les recherches reprennent dans ce petit monde perverti, où règnent en maîtres l’argent et la cocaïne. Les mêmes questions se posent, quel est le mobile de l’assassin ? Le parasite mystérieux retrouvé chez les victimes joue-t-il un rôle dans cette affaire ? Quel est le secret de Roe ? L’éclipsetotale du soleil par la lune apportera peut-être le début de la réponse… Au fil de cette histoire, aux rebondissements incroyables,on apprendra à connaître la personnalitéde Harry, son caractère assez particulier qui en fait un personnage à la fois hors du commun et si attachant.

POINTS FORTS

Un roman qui, pour reprendre une expression qui fait florès, coche toutesles cases qui font un vrai polar. Un suspens que rien ne vient troubler, un héros, et enfin un final totalement imprévisible.

QUELQUES RÉSERVES

Une foule de détails que l’on pourrait juger superflus. Mais n’oublions pas qu’ils constituent une sorte de marqueurs de la littérature policière scandinave et lui confèrentcette atmosphère si particulière.

ENCORE UN MOT...

Un thriller captivant et extravagant.

L'AUTEUR

Jo Nesboest un écrivain, musicien et scénariste norvégien, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse. Il est propulsé sur la scène littéraire en 1997 avec son premier titre L'homme chauve-souris qui reçoit le prix du meilleur roman policier nordique. Jo Nesbo s'est ensuite imposé avec les dix volumes des aventures de l'inspecteur Harry Hole comme l'un des auteurs incontournables du thriller scandinave, avec plus de vingt-huit millions d'exemplaires vendus dans près de 40 langues.

Olivier Martinaud, comédien et metteur en scène, formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, vit et travaille à Paris où il dirige « Garçon Pressé », une compagnie de théâtre résolument tournée vers les écritures contemporaines. À la radio, il enregistre de nombreux textes pour France Culture. Il a aussi enregistré dix-huit livres audio, dont Éclipse totale.