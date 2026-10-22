ATLANTI-CULTURE
22 octobre 2026
"Echecs" de Victor L. Pinel, sélection 10 ans de BD sur Culture-Tops : les pièces s’entrecroisent et s’entrechoquent dans un récit choral magistral. Un coup de maître
La bande dessinée "Echecs" de Victor L. Pinel est publié aux éditions Grand Angle.
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MOTS-CLESéchecs , Victor L. Pinel , culture , culture tops , bande dessinée , artiste , dessinateur , oeuvre
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Cynthia Albert est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Cynthia Albert est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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