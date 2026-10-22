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Blurred backgroundLa bande dessinée "Echecs" de Victor L. Pinel est publié aux éditions Grand Angle.
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ATLANTI-CULTURE

22 octobre 2026

"Echecs" de Victor L. Pinel, sélection 10 ans de BD sur Culture-Tops : les pièces s’entrecroisent et s’entrechoquent dans un récit choral magistral. Un coup de maître 

La bande dessinée "Echecs" de Victor L. Pinel est publié aux éditions Grand Angle.

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MOTS-CLES

échecs , Victor L. Pinel , culture , culture tops , bande dessinée , artiste , dessinateur , oeuvre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Cynthia Albert pour Culture-Tops

Cynthia Albert est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).