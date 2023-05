Du nouveau, du très nouveau, sur les manifs interdites...

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le ministre de l’Intérieur a dressé une note comminatoire aux préfets. Elle est explicite et ne souffre d’aucune ambiguïté.

Il leur enjoint d’interdire les défilés qui feraient le lien « entre immigration et islamisme ». Il leur demande de sévir contre les défilés qui feraient « l’amalgame entre étrangers et délinquance ». Et il ajoute qu’il faut interdire ceux qui instrumentalisent « les faits mettant en cause des étrangers ».

Il s’appuie pour cela sur une jurisprudence appelée « jurisprudence Dieudonné ». Ce dernier vomissait en permanence sa haine des Juifs. Quel rapport avec l’islamisme ?

Il nous faut essayer de tenir compte des directives de Darmanin. Bien sûr que nous n’avons pas manifesté, et nous ne manifesterons pas, avec les membres d’ultradroite.

Mais a-t-on le droit de l'écrire ? Par prudence, nous ne parlerons plus que des faits divers mettant en cause Jean-Pierre et Philippe-Henri. Et nous n’évoquerons que les sanglants règlements de compte dans les squats en face de Janson de Sailly. Nous avons tout bon là ?

PS : Finalement, l’Action française a été autorisée à défiler ce dimanche. On peut donc dire du bien de Charles Maurras.