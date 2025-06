Mystère

Douleurs neuropathiques : ces troubles sans cause apparente contre lesquelles des chercheurs explorent un récepteur cérébral prometteur

La douleur est facile à comprendre jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Un orteil cogné ou une entorse à la cheville font mal, mais c'est logique car la cause est claire et la douleur s'atténue avec la guérison. Et si la douleur persistait ? Et si même une brise vous brûlait la jambe sans raison apparente ? Une douleur persistante sans cause apparente est une douleur neuropathique.