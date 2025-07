© SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bilan économique

Donald Trump : 6 mois de pouvoir résumés en 6 chiffres

La dette publique américaine frôle les 37 trillions de dollars. Les taux d’intérêt à 4,5 %, une croissance molle et des créations d’emplois en berne alimentent une mécanique économique à haut risque. Donald Trump, sans être l’unique responsable, porte cette dynamique comme un fardeau politique. Sa stratégie économique mêle volontarisme brutal, protectionnisme erratique et pression constante sur la Fed. À cela s’ajoutent une baisse drastique de l’immigration, une fragilité boursière masquée par les indices, et une instabilité tarifaire inquiétante. Derrière les rodomontades trumpiennes, l’économie américaine semble vaciller sur ses fondations.