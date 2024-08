Dominer son esprit pour atteindre la performance : radioscopie de la psychologie des champions olympiques

Mike McGreary est un psychologue du sport et de l'exercice enregistré auprès du HCPC et un psychologue agréé auprès de la British Psychological Society (BPS). Mike a rejoint l'université de Keele en janvier 2024 et a travaillé auparavant comme maître de conférences en psychologie du sport et de l'exercice à l'université d'Edge Hill.