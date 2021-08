Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Une période de forte chaleur débute en France. Y-a-t-il des régimes alimentaires à privilégier ?

Ce qu’il faut savoir c’est que le corps est composé de 55 à 75% (Plus on est jeune plus on a d’eau dans le corps). Et que l’on est sensible à la déshydratation. Si l’on se retrouve en plein milieu du désert sans protection on ne va pas tenir 36h car on ne saura pas lutter contre la chaleur. En France, la canicule ça veut dire environ 40°C, une possibilité de se mettre à l’ombre mais un air très chaud et possiblement très sec. Donc pour lutter contre la chaleur, il y a des protections mécaniques, des gestes comme se mettre dans l’eau ou simplement tremper ses pieds, mais il va aussi falloir s’hydrater et augmenter beaucoup sa consommation en eau. Il faut donc choisir les aliments qui contiennent le plus d’eau et écarter ceux qui en contiennent peu.

Quels exemples peut-on donner ?

Un biscuit enrobé de chocolat ou du saucisson, sont à éviter. Plus globalement, tous les aliments gras et secs, les sauces, les fritures, etc.

Les produits qui contiennent le plus d’eau vont être les fruits et légumes : le melon, la pastèque et autres fruits d’été ainsi que les tomates, les poivrons. En cas de forte chaleur, vous pouvez en manger à volonté, c’est réellement recommandé et il n’y a pas de limite supérieure.

Après les poissons contiennent plus d’eau que certaines viandes. Mais il n’y a que les fruits et légumes que l’on peut consommer à volonté.

Prendre une glace peut-il être une bonne idée ?

Si vous mangez du sucre, il va brûler. Et la combustion des glucides, c’est de l’eau et de la chaleur donc cela réchauffe. L’erreur à ne pas faire est de prendre une glace pour se rafraichir puisque cela va avoir l’effet contraire. C’est aussi valable avec les boissons sucrées.