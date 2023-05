Dieudonné : après le Zénith, Auschwitz...

Rappelons que Dieudonné a commencé sa carrière en traînant sur scène un comparse vêtu du pyjama rayé des déportés.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dieudonné va se produire au Zénith. Nous avons dit ici même ce qu’il fallait penser de la décision des responsables de cette salle. Un sommet d’hypocrisie.

Mais ce spectacle n’est pas suffisant pour Dieudonné. Il veut demander pardon aux Juifs pour le mal qu’il a dit d’eux. Et pour cela, il a choisi ses lieux. Il veut parler devant la Knesset. Rien que ça. Il est absolument certain qu’il trouvera porte close au Parlement israélien. Là-bas, on n’apprécie pas les farces. Surtout quand elles sont répugnantes. Mais Dieudonné veut plus : il compte se rendre à Auschwitz !

Cet ancien camp de la mort a été transformé en musée. Contrairement à la Knesset, il est en accès libre. Dieudonné pourra ainsi poser devant les tas de petites chaussures des enfants juifs assassinés.

C’est la dernière fois que nous parlons de lui. C’est pour nous une question d’hygiène.