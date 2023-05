"Diamants bruts", une série belgo-israélienne : sombres pépites...

Après Unorthodox (Avril 2020) et les Shtisel, une famille à Jérusalem (Avril 2021), nous voici replongés au cœur de la communauté Hassidique.

La famille des Wolfson, une des plus anciennes familles de diamantaires Anversoise, estimée et reconnue internationalement va se trouver prise au piège d’un imbroglio mafieux suite à certaines décisions prises par le fils ainé (Eli) ; décisions qui ont conduit au suicide du benjamin de la fratrie.

Nous voilà donc pris dans un engrenage de situations de plus en plus complexes au fil de la série, où les trahisons sont de mise, qui vont impliquer le port d’Anvers, des mafieux albanais, des trafiquants de drogue, la police et les diamantaires parmi lesquels cette communauté ultra-orthodoxe qui va être amenée malgré elle à un rôle pivot.