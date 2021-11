Deux grands fauves que tout sépare ? : les racines de la relation d’estime et de respect mutuel entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron

Emmanuel Macron serre la main de l'ancien président Nicolas Sarkozy avant une cérémonie marquant le 75e anniversaire du débarquement allié en Provence, à Saint-Raphaël, le 15 août 201

À l'abri de ses bureaux de la rue de Miromesnil, Nicolas Sarkozy, officiellement retiré de la vie politique, ne perd pas une miette du quinquennat d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, d'abord séduit par son jeune et brillant successeur, a pris ses distances avec un pouvoir trop arrogant et inexpérimenté. Entre ces deux grands fauves, c'est une bataille feutrée pour savoir qui récupérera le leadership de la droite et tirera demain les ficelles du pays. Extrait 1/2.

Nathalie Schuck est grand reporter et rédactrice en chef adjointe du Point. Elle a suivi les mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Elle est l’auteure de Madame la Présidente (Plon, 2019) avec Ava Djamshidi, et de Ça reste entre nous, hein ? Deux ans de confidences de Nicolas Sarkozy (Flammarion, 2014) avec Frédéric Gerschel.

Et s’il n’y avait que cette main. Les happy few qui ont assisté au spectacle insolite de ces deux présidents se tordant de rire dans le Falcon qui les conduisait, dans la matinée, vers l’aéroport d’Annecy, en gardent un souvenir saisissant. Qui a ouvert les hostilités? Sarkozy, qui a toujours dix anecdotes savoureuses à raconter, souvent à sa gloire? Ou Macron, jamais en reste lorsqu’il s’agit de plaisanter? «Comment allez-vous, mon cher Emmanuel? Pas très bien, si j’en crois la presse ! » entame l’Ex, l’air faussement compassé, alors que la carlingue fend les airs. Dans Le Parisien du matin, un article détaille l’état de fatigue intense de l’hôte de l’Élysée, «proche du burn out, rincé, isolé », selon le quotidien, après des mois de mobilisation violente des Gilets jaunes. « Je fais au mieux, monsieur le Président! reprend Macron, feignant quelque maladie imaginaire. Si j’en crois les journaux, je suis à l’article de la mort! » Dans le carré aux fauteuils damassés de cuir beige, les ministres Jean-Michel Blanquer et Sébastien Lecornu, spectateurs interdits de ces échanges goguenards, répriment un fou rire. Jamais avare d’une remarque acide, Nicolas Sarkozy en profite pour passer en revue les membres du gouvernement issus du MoDem. Il n’ignore pas que l’Élysée prépare un remaniement ministériel. S’il peut pousser dans le fossé quelques amis de François Bayrou… Il cultive à son endroit une haine inextinguible pour avoir choisi Ségolène Royal en 2007. À ses yeux, les centristes sont des animaux invertébrés. «Franchement, votre ministre des Collectivités, Mme Gourault [NdA : Jacqueline], c’est pas glorieux ! » Prudent, Emmanuel Macron sourit, mais se garde de commenter. Il sait son prédécesseur bavard et redoute les fuites. «Parce que c’était mieux à votre époque ? Vous voulez qu’on vous ressorte les noms? » riposte-t-il, moqueur, en saisissant du bout des doigts le croissant que lui tend l’hôtesse de bord. «Excusez-moi, si ça devient personnel…», achève Nicolas Sarkozy, hilare.

Ces deux grands fauves que tout sépare, à commencer par leurs vingt-trois années d’écart, se reniflent bien. Hypermnésiques, ils sont capables de déclamer des tirades entières des Tontons flingueurs en se tordant de rire, et d’entonner tout le répertoire de Michel Sardou et de Johnny Hallyday. «À cette époque, ils sont dans un moment chaud de leur relation. Il y a beaucoup de respect entre eux. Ils se vouvoient, se donnent du “monsieur le Président”. C’est un petit club d’être chef de l’État ou de l’avoir été. Ils ne sont plus que trois », raconte un intime des deux hommes.

Jamais l’on n’avait vu sous la Ve République un président et son prédécesseur s’afficher si complices. Fasciné par les États-Unis, Nicolas Sarkozy évoque volontiers les images des présidents américains surmontant leurs petites détestations pour honorer la Bannière étoilée. En octobre 2017, il avait été saisi par la leçon d’unité délivrée par Barack Obama, George W. Bush fils, Bill Clinton, George H. W. Bush père et Jimmy Carter, entonnant ensemble l’hymne national lors d’un concert au Texas en hommage aux victimes des ouragans. Imagine-t-on en France Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy imitant leur exemple en cas de catastrophe nationale ? Féru d’histoire, ce dernier cite souvent cette phrase du général de Gaulle, qui n’a jamais pardonné à Georges Pompidou de lui avoir succédé : «Il ne me reverra que sur mon lit de mort.» Il ne veut pas davantage ressembler à Valéry Giscard d’Estaing, qui détestait retourner à l’Élysée, meurtri par sa défaite de 1981. Lui ancien président, point d’amertume, point de rancune. «Nicolas a inventé un nouveau métier : ancien président se comportant de manière républicaine», vante son ami le sénateur LR Pierre Charon. Avec Emmanuel Macron, ils ne se sont jamais affrontés dans les urnes, cela fluidifie la relation. Lorsque Nicolas Sarkozy a été éliminé de la primaire de la droite en novembre 2016, quittant dans la foulée la vie politique – du moins officiellement –, le jeune ambitieux venait tout juste de déclarer sa candidature à l’élection présidentielle. Entre eux, il n’y a pas de passif.