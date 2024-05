Des Taïwanais ont eu la surprise de voir surgir sur les réseaux sociaux des images de leurs maisons pendant le tremblement de terre. Leurs caméras de sécurité étaient Made in China…

L'immeuble Full Hotel à Hualien, endommagé après une série de tremblements de terre

Depuis le début du mois de mai, une série de forts tremblements de terre a provoqué de graves dégâts à Taiwan, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés. Mais ils ont également révélé la puissance de la Chine ...

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Après les tremblements de terre qui ont frappé Taïwan en avril, une habitante de l'île a découvert que des photos de sa maison se trouvaient sur un réseau social chinois. Les images viendraient de sa propre caméra de surveillance fabriquée en Chine. Est-ce que cette révélation est inquiétante pour la protection de nos données ?

Fabrice Epelboin : Le cas de cette habitante à Taïwan est effectivement inquiétant mais cette situation n'est absolument pas nouvelle. Il ne s’agit pas d’un cas unique et isolé. Il y a des centaines d'histoires de ce genre qui ont été constatées et qui sont survenues ces dix dernières années. Il est toujours bon de se rappeler que les objets connectés que l’on installe chez soi sont connectés à Internet. Ces outils et ces appareils doivent être sécurisés. Généralement ils ne le sont pas. C'est donc à vous de le faire. Si vous ne vous en êtes pas encore préoccupé, ce genre d’incident peut arriver. Il est donc important d’agir, de configurer son appareil, de s’assurer que nos données ne sont pas exposées.

Comme l’illustre le cas de Taïwan, est-ce que la faible protection dont sont dotés les appareils chinois démontre une volonté d'espionnage à grande échelle de la part du pays ?

En réalité, la situation s’applique aussi pour les appareils américains. Cette volonté ou ces tentatives d’espionnage via des caméras concernent les Chinois et les Américains. La Chine applique des méthodes similaires à la NSA. Depuis plus de dix ans maintenant, des éléments documentés par des enquêtes journalistiques ont démontré que la NSA s'est immiscée et tente de s'immiscer absolument partout où elle le peut, y compris sur du matériel américain qui lui sert de relais pour faire des missions de surveillance. Donc franchement, les Chinois doivent faire la même chose.

La Chine utilise souvent son soft power pour essayer d'étendre son influence sur Taïwan? Mais a-t-on aujourd'hui franchi un palier avec l’utilisation des technologies par la Chine pour étendre son influence sur Taïwan ?

Cette histoire à Taïwan ne va pas surprendre les experts en cyber sécurité.

La Chine essaie d'exercer un soft power sur Taïwan, il n'y a aucune raison qu'ils s'en privent. Ils ont aujourd'hui des capacités à exercer leur influence, notamment à travers une ingérence sur les réseaux sociaux. Cette influence s’étend sur le continent américain et maintenant en Europe, même si c'est très récent. Taïwan est au cœur de leurs centres d'influence et de leurs préoccupations. Le cas de cette habitante à Taïwan et sa mésavenu$tre le démontre

Quelles sont les leçons à retenir sur les risques d’espionnage potentiel posés par les appareils connectés ?

Il est important de souligner que les objets connectés, les smartphones, les webcams, les caméras de surveillance et tout un tas d'autres gadgets connectés sont avant tout des ordinateurs. Si vous utilisez ou si vous introduisez un ordinateur chez vous ou dans votre entreprise, c'est à vous de vous poser la question de la sécurisation. Si vous utilisez par exemple une grande marque, vous déléguez cette sécurité à la grande marque. Si vous introduisez des objets connectés Apple chez vous, la sécurité sera alors entre les mains d’ Apple, même si vous êtes aussi responsable.

En revanche, si vous achetez une caméra connectée sur Internet, à 10 $ sur AliExpress, vous êtes alors intégralement responsable de la sécurité. Il n’est pas possible de déléguer la sécurité auprès d’un obscur fabricant chinois qui peine à transmettre les caractéristiques techniques de la machine qui me vend. Il faut donc être prudent lorsque l’on utilise ce type d’objet et veiller à la protection de ses données.