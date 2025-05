Culture

« Dernière lutte avant l’aube » de Patrice Franceschi

Avec « Dernière lutte avant l’aube » (Grasset), Patrice Franceschi nous livre un conte philosophique captivant, qui mêle habilement aventure et réflexion sur les illusions humaines. Il signe l’un de ses plus beaux livres, et confirme une nouvelle fois son talent d’écrivain et de philosophe hors-normes.