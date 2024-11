Quelles solutions ?

Dépenses publiques en roue libre : mais qui oserait faire du Trump ou Milei en France (et par quoi ça se traduirait concrètement) ?

Pour combler le déficit de la Sécurité sociale, Gérard Larcher a identifié une solution potentielle : 7 heures de travail non rémunérées par an et par actif, ce qui permettrait, selon lui, de gagner jusqu’à 2,5 milliards d’euros à l’année.