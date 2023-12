"Denali " de Nicolas Le Bricquir : un requiem pour la jeunesse

Un texte percutant, glaçant, qui montre la mue d’adolescents perdus en monstres pervers.

Une mise en scène originale qui vous happe dès le début en utilisant le code des séries. Le dispositif scénique est astucieux, qui utilise avec intelligence les codes du théâtre et de la vidéo avec sagacité.

L’intrigue est menée sous forme d’enquête policière, et l’interprétation de cette équipe formidable est d’une parfaite maîtrise. Le spectateur est constamment surpris, malmené, perdu dans ses déductions et réflexions.

Eclairage sur les dérives qui menacent les adolescents aujourd’hui et la terrifiante réalité de l’influence des réseaux sociaux, Denali est un signal d’alarme sur l’emprise d’internet et de réseaux sociaux laissant transparaitre l’idée d’une supposée impunité véhiculée par la fiction et la distance.