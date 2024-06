Décliner ou sombrer. Voyez-vous une autre perspective après les législatives ?

Jordan Bardella et Gabriel Attal participent à un débat animé par la journaliste française Caroline Roux sur France 2, le 23 mai 2024

La France des bobos de gauche est vent debout contre la menace que représenterait l’arrivée du RN au pouvoir. Elle oublie au passage, que lorsqu’elle défile pétrie de bonnes intentions et ornée de drapeaux palestiniens bien visibles, que ses rangs sont tâchés de mauvaises herbes, d’antisémites sanguinaires, qui posent depuis 24 mois, comme le ferait la midinette de base avec ses stars préférées, avec tous les barbus du continent, et de préférence, ceux qui prêchent la destruction de nos valeurs, dans leurs mosquées radicales.

Je suis le premier à n’avoir que peu envie d’être gouverné par un produit politique qui au-delà de sa tête de premier de la classe côté profil droit, n’a jamais rien fait, ne sait rien du monde, n’a aucune expérience et deviendrait Premier Ministre d’un pays aux abois qui demanderait un homme ou femme de terrain, pétri d’expérience et de savoir-faire. Cette collection de gamins issus des cours de récréation de la politique française, de Attal à Bardela, m’inquiète, non pour leur éventuel programme politique, mais pour leur totale incompétence. Vous pourriez confier une fusée spatiale à un fana de jeux de vidéos de 15 ans qui n’a de l’espace que l’expérience vécue dans son petit fauteuil de chambre d’étudiant ?

On a déjà vu qu’un président jeune était une erreur quand on regarde le parcours calamiteux de Macron, mais il avait, je dois bien malgré moi l’avouer, en tout cas du temps où nous lui parlions (il était à l’Élysée, mais chez le conducteur de scooter à l’époque), une intelligence et une vision. Mais Bardella, franchement…

La personne que je respecte le plus est Thierry Marx, et à 16 ans, alors que j’entamais presque ma prépa, il ne savait ni lire, ni écrire. Il est devenu un des êtres les plus passionnants qu’il m’ait été donné de rencontrer, donc loin de moi le culte des diplômes prestigieux comme indicateur du talent et la compétence et ce n’est pas ce que je vais reprocher, comme je l’ai vu souvent sur les réseaux sociaux, à Bardela. Il a une forme de talent. Forcément. Rien n’arrive pas hasard. Mais devenir Premier Ministre est un exercice qui demande un doigté, une expérience, un talent, qu’il aura peut-être un jour, mais pas maintenant.

Nous avons déjà un gouvernement assez moyen (Séjourné, Lescure…et tant d’autres) mais là, où le RN va-t-il allez chercher des talents pour gouverner un pays à la dérive ? Si Ciotti est l’exemple de ce qu’ils peuvent trouver sur le marché, cela renforce encore ma terreur d’un cran. Même avec une étiquette (ex) LR, un incompétent LR, reste incompétent même avec une nouvelle étiquette RN, et même sur un crâne disposé à en contenir plusieurs. Si les LR sont à 6%, c’est qu’ils sont majoritairement mauvais, et qu’on se demande bien ce que font les quelques « talents » qui les composent (Wauquiez, Bertrand, Coppé…), qui laissent des Jacob ou Ciotti à leur tête depuis des années, pour friser le ridicule à chaque élection.

Alors voir ces artistes, sportifs, politiques, dont certains que l’on pensait décédés, tant ils avaient disparu depuis si longtemps, défiler dans la rue avec leurs petits drapeaux français souvent camouflés derrière les drapeaux de gaza ou du hamas, fait doucement rigoler, tristement, quand on s’attendait à ce que toute âme réellement éprise d’amour pour la nature humaine, puisse lamenter autant la montée des LFI que celle du FN. Comment ne pas s’inquiéter que Mélanchon qui a pratiquement (le jour de l’anniversaire de la Shoah) considéré, comme Le Pen à l’époque, qu’elle tenait peut-être du « détail », puisse se considérer comme Premier Ministrable, et disposer de 2 fois plus de sièges éligibles que le PS, qui droit dans ses bottes le dimanche des élections, semble avoir glissé sur ses semelles dès le mercredi, en indiquant que sa « ligne rouge » était l’Ukraine, quand j’avais cru comprendre que Glucksman, insulté à plusieurs reprises de ‘sale youpin’ par ses nouveaux amis aux valeurs partagées de la FLI, avait indiqué que l’antisémitisme ne pouvait être tolérable. La ligne rouge, elle aussi, face à l’attrait du pouvoir, a la capacité de changer très vite de couleur.

Ce spectacle est désolant. Infâme. Nauséeux. J’ai mal à la France. Les Français souhaitent dégager ses forces politiques dont ils ne supportent plus le manque d’honneur, de courage, de parole et de vision, et à peine dégagé, ils reproduisent aussitôt leurs erreurs. Vivement l’IA en politique. Cela remettrait le cerveau au pouvoir, plutôt que ses bas instincts.

Et pour nous entrepreneurs que cela signifie-t-il ? Un programme économique « national » ? Lequel ? Quelqu’un pour me parler du programme économique du RN ? Celui des LFI au moins on le connaît, c’est de monter une guillotine à la Concorde pour y couper les têtes des riches et désormais des chambres à gaz au Vel d’hiv pour se débarrasser des Sionistes (comprenez des Juifs). Nationaliser Vivendi et Peugeot, geler le compte en banque de Carlos Tavares...

Au RN on parle de réduire la TVA, pour un petit 100 milliards, une goutte d’eau il est vrai face à l’horreur ce que qu’a créé la politique du « quoi qu’il en coûte » pendant le Covid. Le plus fort taux de faillite de PME en 30 années. Alors vous pourriez me dire, « peut-on faire pire que Macron et Le Maire » et vu ainsi, il est vrai que nous ne devrions pas nous inquiéter. Nous avons touché le fonds. Record de dette. Désaveux du président, pour ne pas dire dégoût. Dégradation de notre note et de notre dette. Politique calamiteuse de la gestion des taux sur cette dette justement. Chômage correct, mais uniquement lié au départ des papy-boomers. Politique étrangère à l’arrêt. Aucun investissement dans l’avenir.. La liste est longue. Alors pourquoi s’inquiéter ? On ne peut guère aller plus bas ? Pourtant si, on peut creuser et descendre le plancher de l’échec d’un cran supplémentaire. Creuser un sous-sol de l’échec.

Tout d’abord car ce sera un « bazar » indescriptible à l’Assemblée, la montée des réseaux de voyous de banlieues sur laquelle les scénarios d’insurrection montent du côté des renseignements généraux, qui indiquent que les banlieues, et ses trafiquants, souvent « religieusement orientés » et souvent radicaux (les barbes longues et burkas cachent souvent des armes et de la drogue), sont prêts à « monter à l’assaut » en cas de victoire du RN. Les signes s’accumulent, puisque les RG estiment que près 28% de la population en question est plutôt radicalisée et lourdement armée, et surtout, que l’armée n’est pas équipée pour lutter contre une guérilla urbaine totalement diffuse et massive.

La bourse dévisse déjà. Tous ceux qui sont « riches » parmi les membres de notre CAC 40, se voient déjà nationalisés pour faire des exemples. Le clash entre les régions et l’État sera à son comble, entraînant aussi une résistance encore plus forte entre l’administration, la justice et le gouvernement. Bref, comme disait de Gaulle, la « chianli ». Cela signifie l’accélération du déclin, et au mieux la stagnation. Réjouissant non ?

Rien ne bon ne sortira de ce que Macron vient de faire, car ce qu’il vient de faire est le calcul d’un déconnecté en chef, qui pense que du chao resurgira le phénix. Comme Hollande, jamais en manque d’une occasion de désacraliser ce qu’il aurait oublié de couvrir de ridicule pendant sa présidence, et se voit en recours, enfourchant son scooter pour raser la campagne de Corrèze !! Mais pour qui se prennent-ils ? Il ne manque plus que Sarko et nous aurons à nouveau les Guignols de Canal, mais en vrai.

Ce spectacle rend la campagne Américaine assez chic en comparaison. Biden contre Trump, a finalement plus de classe que cette situation désastreuse, dans un pays qui aime se vanter d’avoir abrité les lumières. Désormais, certainement du fait du prix de l’électricité, les lumières vont rester éteintes. Pour longtemps.