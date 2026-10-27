ATLANTI'CULTURE
27 octobre 2026
De l’autre côté du tableau noir - Les mathématiques à visage humain, de Hugo Duminil-Copin et Emmanuel Sander
Pour quoi les mathématiques ? Comment les apprendre ? Comment les enseigner ? Un éminent mathématicien et un psychologue spécialiste des processus d’apprentissage apportent des réponses radicalement nouvelles
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Michel Kantor est mathématicien et historien des mathématiques. Il a enseigné à l'Université Paris-Diderot, et a eu de nombreuses activités de popularisation des mathématiques et des sciences en général.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Michel Kantor est mathématicien et historien des mathématiques. Il a enseigné à l'Université Paris-Diderot, et a eu de nombreuses activités de popularisation des mathématiques et des sciences en général.