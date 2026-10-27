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Blurred backgroundDe l’autre côté du tableau noir - Les mathématiques à visage humain, de Hugo Duminil-Copin et Emmanuel Sander
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ATLANTI'CULTURE

27 octobre 2026

De l’autre côté du tableau noir - Les mathématiques à visage humain, de Hugo Duminil-Copin et Emmanuel Sander

Pour quoi les mathématiques ? Comment les apprendre ? Comment les enseigner ? Un éminent mathématicien et un psychologue spécialiste des processus d’apprentissage apportent des réponses radicalement nouvelles

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Hugo Duminil-Copin , Emmanuel Sander , Editions du Seuil , mathématiques , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Michel Kantor est mathématicien et historien des mathématiques. Il a enseigné à l'Université Paris-Diderot, et a eu de nombreuses activités de popularisation des mathématiques et des sciences en général.

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