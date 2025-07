© AFP or licensors

Liberté de la presse ?

De la caricature à la prison : la Turquie en pleine tempête à la Charlie Hebdo

Une illustration montrant deux anges—l’un se présentant comme « Muhammad », l’autre « Musa »—plonge le magazine satirique turc LeMan dans la tourmente. Sous la pression d’une vindicte islamiste nourrie par le président Recep Tayyip Erdoğan, la police arrête le rédacteur en chef, le dessinateur et deux cadres, tandis que des manifestants scandent « œil pour œil, sang pour sang » devant les locaux d’Istanbul. Lacrymogènes et tirs de gomme marquent une riposte musclée, mais l’OTAN et l’UE gardent le silence, laissant la liberté d’expression sous haute menace en Turquie.