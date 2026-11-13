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ATLANTI-CULTURE

13 novembre 2026

"Cut ! Des histoires, des vies…" : la vie comme si on y était

De : Mathilda May Mise en scène : Mathilda May Avec : Mathieu Alexandre, Benoît Blanc, Marie Desgranges, Émilie Deletrez, Matthias Girbig, Jessica Vedel La Scala 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 01 40 03 44 30

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MOTS-CLES

Mathilda May , La Scala , théâtre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).