ATLANTI-CULTURE
13 novembre 2026
"Cut ! Des histoires, des vies…" : la vie comme si on y était
De : Mathilda May Mise en scène : Mathilda May Avec : Mathieu Alexandre, Benoît Blanc, Marie Desgranges, Émilie Deletrez, Matthias Girbig, Jessica Vedel La Scala 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 01 40 03 44 30
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MOTS-CLESMathilda May , La Scala , théâtre
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).