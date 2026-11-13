ATLANTI-CULTURE

"Cut ! Des histoires, des vies…" : la vie comme si on y était

De : Mathilda May Mise en scène : Mathilda May Avec : Mathieu Alexandre, Benoît Blanc, Marie Desgranges, Émilie Deletrez, Matthias Girbig, Jessica Vedel La Scala 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 01 40 03 44 30