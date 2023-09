"Croissance verte et décroissance. Posons-nous les bonnes questions" de Bernard Christophe

L’auteur observe en préambule que la croissance économique ne peut être soutenue par la seule « économie verte » actuelle qui est consommatrice d’énergie carbonée et décarbonée. Il constate qu’au cours des 30 dernières années, la croissance mondiale -même partiellement « verte »- s’est infléchie tout en continuant à creuser les inégalités sociales. Sa poursuite risque notamment d’amplifier la fracture entre les pays riches et les pays pauvres. Il en déduit qu’il est nécessaire de pratiquer une forme originale de décroissance.

Il sonde alors la capacité des trois pôles de la transition écologique (la fin de l’obsolescence programmée, l’économie circulaire et l’économie collaborative) à plutôt favoriser la croissance ou la décroissance. Il teste la compatibilité entre la décroissance économique et les dynamiques démographique, climatique, comportementale… Il questionne la capacité de certains modèles de gestion de crise (sanitaire, financière, sociale…) à réguler la décroissance. Il s’interroge sur les risques que les défis écologiques peuvent faire courir à la démocratie, à l’évolution des prix, à l’emploi, aux équilibres économiques et sociaux.