Péril insoupçonné

Crises cardiaques, évanouissements, chutes… : déféquer peut se révéler dangereux qu’il n’y paraît

Les humbles toilettes semblent être le lieu le moins propice aux drames. Pourtant, tout au long de l'histoire, elles ont fait tomber des rois et des célébrités, et ont été le théâtre de morts prématurées allant du plus tragique au plus étrange. Qu'est-ce qui fait que la plus petite pièce est parfois la plus dangereuse ?