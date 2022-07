Crise énergétique : voilà ce que les premiers éléments concrets nous indiquent sur l’adaptation des foyers et des entreprises à la flambée des prix

Les entreprises et les ménages ont réagi à la hausse des prix de l'énergie exactement comme le prévoit la théorie économique : ils ont réduit leur consommation d'énergie et se sont adaptés.

Benjamin Moll est un macroéconomiste allemand, professeur d'économie à la London School of Economics. Il est lauréat du prix Bernacer 2017 pour ses " contributions visant à intégrer l'hétérogénéité des consommateurs et des entreprises dans les modèles macroéconomiques et à utiliser ces modèles pour étudier les riches interactions entre l'inégalité et la macroéconomie.

Atlantico : Dans un fil de discussion posté sur Twitter, vous analysez les premières preuves de la façon dont les ménages et les entreprises s'adaptent à la flambée des prix de l'énergie. Dans quelle mesure les entreprises et les ménages ont-ils réagi ? Leur comportement a-t-il changé depuis le début de l'année ?

Benjamin Moll : Les entreprises et les ménages ont réagi à la hausse des prix de l'énergie exactement comme le prévoit la théorie économique : ils ont réduit leur consommation d'énergie et se sont adaptés. Prenons le cas du gaz. Des pays comme l'Allemagne sont fortement dépendants du gaz russe et les prix du gaz sont montés en flèche, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On constate de plus en plus que les ménages et les entreprises réduisent leur demande de gaz et s'en passent.

Par exemple, le fabricant de vis Würth convertit certains des fours qu'il utilise pour fabriquer des vis du gaz à l'électricité. Ou encore, le fournisseur d'énergie de Munich reconvertit deux centrales de chauffage du gaz au pétrole. Bien sûr, cela prend du temps. Mais c'est possible. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement de remplacer le gaz lui-même. Le remplacement en aval des produits à forte intensité de gaz, par exemple par des importations, est également efficace. Par exemple, le gaz est utilisé pour produire de l'ammoniac qui est ensuite utilisé pour produire des engrais. Les entreprises chimiques importent désormais l'ammoniac d'autres pays où le gaz est moins cher, par exemple les États-Unis. En fait, le géant allemand de la chimie BASF a même sa propre usine aux États-Unis qui peut produire de l'ammoniac qu'il peut ensuite expédier en Allemagne. Ainsi, cette "substitution par les importations" peut même se produire au sein d'une même entreprise.

Pour beaucoup d'économistes, ce n'est pas très surprenant. Mais l'une des raisons pour lesquelles cela mérite d'être souligné est qu'en mars dernier, de nombreuses personnes, notamment les lobbyistes de l'industrie, ont affirmé que la substitution était impossible. Rétrospectivement, c'était clairement faux. Je pense que le problème est que la substitution a un coût. De nombreuses entreprises ont décidé qu'il était plus économique d'envoyer leurs lobbyistes à Berlin et à Bruxelles que d'investir dans la substitution - une stratégie à très courte vue.

Les subventions contribuent-elles à atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie ?

Subventionner les prix de l'énergie est exactement le contraire de ce que nous devrions faire. Au contraire, il est crucial que les prix de l'énergie augmentent, précisément pour encourager le type de substitution et de réduction de la demande que je viens de décrire. Au contraire, les subventions maintiennent les prix de l'énergie artificiellement bas pour les ménages et créent ainsi l'illusion que l'énergie n'est pas rare. Bien sûr, la hausse des prix de l'énergie est un énorme problème pour les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables et je ne dis absolument pas que nous ne devons rien faire pour les aider. En fait, je pense que toute politique qui entraîne une hausse des prix devrait toujours être associée à un système de transfert visant à protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire que les mesures d'atténuation devraient vraiment être "intégrées".

Une option que j'aime bien consiste à laisser les prix de l'énergie augmenter, mais à indemniser les ménages sur la base de leur consommation d'énergie de l'année précédente (plutôt que de celle de cette année, ce qui constituerait une subvention indésirable). Disons que l'année dernière, vous avez utilisé 10 000 kWh de gaz et que chaque kWh coûte 5 centimes d'euros, de sorte que votre facture de gaz s'élevait à 500 euros. Cette année, le prix du gaz triple et passe à 15 centimes. Si le gouvernement vous accorde une subvention égale à la différence de prix de 10 centimes, votre prix du gaz sera toujours de 5 centimes et vous n'économiserez donc pas de gaz. Une bien meilleure politique consiste à vous donner 1000 euros en espèces, soit la différence de prix multipliée par votre consommation de gaz l'année dernière. Vous pouvez alors décider de ce que vous allez faire de ces 1000 euros : soit vous continuez à acheter la même quantité de gaz, soit vous baissez un peu le chauffage pour économiser du gaz et vous dépensez l'argent pour autre chose. Beaucoup de gens opteront pour la deuxième solution.

Le problème est que les politiciens européens n'apprécient pas ces autres options politiques et optent plutôt pour des subventions de prix. Une politique particulièrement répandue consiste à subventionner l'essence en réponse à la hausse des prix du pétrole. L'Allemagne, par exemple, en a mis en place une importante. Il s'agit d'une politique terrible et, en fait, d'un transfert des contribuables allemands directement vers Poutine.

Les pays de l'Union européenne s'étaient-ils préparés à une telle situation ?

Seulement dans une certaine mesure, avec quelques variations d'un pays à l'autre. Le cas que je connais bien, l'Allemagne, était terriblement mal préparée et incroyablement exposée à l'énergie russe. Par exemple, au début de l'année, l'Allemagne n'avait pas un seul terminal GNL et elle n'en construit que quelques-uns maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. Au contraire, c'est le résultat de décennies de politique délibérée et de lobbying de la part des entreprises en faveur du gazoduc russe, contre ces terminaux GNL. Par exemple, dans un esprit ouvertement anti-américain et pro-russe, le géant allemand du gaz Uniper - qui vient d'être renfloué par le gouvernement allemand - faisait activement pression contre le "GNL américain". Lorsque la guerre a commencé, de nombreux pays de l'UE ont mis en place des mesures impressionnantes pour remplacer le pétrole et le gaz russes par d'autres pétroles et gaz. Cependant, pour de nombreux pays, ces "mesures de l'offre" ne suffiront pas et une certaine réduction de la demande sera également nécessaire. Le problème est que de nombreux pays ont perdu un temps précieux à ne pas mettre en œuvre ces mesures du côté de la demande, voire à maintenir la consommation d'énergie à un niveau artificiellement élevé grâce à des subventions contre-productives.

Certains planifiaient-ils plus que d'autres ?

Oui, en particulier certains pays avaient mis en place de meilleures infrastructures pour remplacer l'énergie russe par d'autres énergies. Par exemple, les terminaux GNL dont j'ai parlé plus haut. Certains pays disposent également de leur propre approvisionnement en gaz, par exemple les Pays-Bas et la Norvège. Enfin, dans certains pays, comme la Finlande, le gaz occupe tout simplement une place beaucoup moins importante dans le bouquet énergétique global.

Cette préparation est-elle suffisante ?

Dans de nombreux pays, la préparation et les mesures qui ont été prises après le début de la guerre ne seront pas suffisantes et une certaine réduction de la demande sera également nécessaire. C'est exactement la raison pour laquelle il est si important que les politiciens laissent les prix de l'énergie augmenter. L'alternative est qu'il y aura un rationnement, c'est-à-dire que le gouvernement devra décider qui aura de l'essence et qui n'en aura pas. C'est incroyablement inefficace et politiquement dangereux.

À long terme, devons-nous préparer des solutions alternatives si une telle situation devait se reproduire ? Existe-t-il des moyens de le faire ?

Oui. Je pense que la principale leçon à tirer est que les gouvernements doivent diversifier leurs approvisionnements en énergie. Le problème était d'acheter une grande partie des importations d'énergie à la Russie et à Poutine. Et il s'avère que Poutine est un dictateur qui non seulement envahit les pays voisins, mais utilise aussi l'énergie comme une arme, comme cela est devenu très clair dans le contexte des livraisons de gaz de Nordstream 1. La clé est donc la diversification : plutôt que d'obtenir 50 % du gaz d'un seul fournisseur, obtenez 10 % de la Norvège, 10 % du Qatar, 10 % des États-Unis et ainsi de suite. Bien sûr, certains de ces fournisseurs d'énergie, comme le Qatar, ne sont pas exactement les pays avec lesquels vous voulez faire des affaires. Mais tant que l'exposition n'est que de 10 %, vous pouvez les remplacer au cas où cela deviendrait une nécessité politique. Il en sera de même dans d'autres contextes, par exemple pour le commerce avec la Chine. L'UE ne devrait jamais dépendre du commerce avec la Chine au point de ne pas pouvoir résister à une coupure de ces liens commerciaux, par exemple au cas où la Chine déciderait d'envahir Taïwan.