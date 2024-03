Criminalité en Allemagne en 2023 : plus de criminalité, plus de violence, plus d'auteurs étrangers

Olaf Scholz, chancelier allemand.

Pendant longtemps les ministres allemands de l'Intérieur se sont refusés à communiquer sur le détail des statistiques. De plus en plus de Landers ne parviennent plus à masquer la réalité des faits.

Plusieurs ministres de l'intérieur des États allemands, issus des partis de l'establishment, qui ont pendant des années nié le lien entre l'immigration de masse et l'augmentation de la criminalité, l'ont désormais reconnu.

Les reconnaissances des ministres de l'Union sont intervenues en début de semaine, alors que les 16 États fédéraux allemands continuent, l'un après l'autre, à publier leurs statistiques policières sur la criminalité (PKS) pour 2023 - des chiffres qui révèlent une hausse vertigineuse de la proportion de suspects non allemands par rapport aux années précédentes.

En présentant les PKS de l'État libre de Bavière lors d'une conférence de presse le lundi 18 mars, le ministre de l'intérieur Joachim Hermann (CSU) a parlé franchement et sans détour, déclarant que la hausse de la criminalité dans l'État faisait partie d'une "tendance nationale plus large dont les étrangers et les immigrés sont particulièrement responsables". Il a ajouté que les autorités n'accepteraient pas "l'augmentation de la criminalité" comme une nouvelle normalité.

Les données confirment les propos de M. Hermann. Sur les 266 390 suspects criminels du Land, les citoyens non allemands vivant légalement en Bavière - bien qu'ils ne représentent que 16 % de la population - constituaient 39,6 % des suspects en 2023, contre 36,5 % l'année précédente. Plus choquant encore, par rapport à l'année précédente, la Bavière a enregistré en 2023 une augmentation de 20,5 % du nombre total d'immigrés soupçonnés d'avoir commis des crimes.

Par ailleurs, les crimes violents dans l'État ont augmenté de 4,7 % en 2023. Parmi les personnes soupçonnées de crimes violents, 46,5 % n'étaient pas allemandes. La catégorie des crimes violents comprend les meurtres, les homicides involontaires et les meurtres sous contrat, les viols et les agressions sexuelles, les vols, les extorsions, les enlèvements, les prises d'otages et les attaques contre les transports aériens et maritimes, entre autres délits.

"Les statistiques criminelles montrent clairement que l'immigration incontrôlée a un impact négatif sur la situation en matière de sécurité", a déclaré M. Hermann, ajoutant qu'il est "particulièrement important d'expulser du pays les étrangers qui représentent un danger pour la sécurité publique, dès que possible après qu'ils ont purgé leur peine".

Les commentaires de M. Hermann font écho aux sentiments exprimés par les politiciens du parti antimondialiste Alternative für Deutschland (AfD) depuis une dizaine d'années.

Commentant l'aveu du ministre de l'intérieur bavarois, le porte-parole de l'AfD pour la politique étrangère, Petr Bystron, qui est numéro deux sur la liste du parti pour les élections européennes de 2024, a déclaré à The European Conservative :

La vérité finit toujours par éclater. Le ministre de l'intérieur a finalement admis un simple fait que les partis mondialistes au pouvoir ont essayé de nier pendant des années. Mais les paroles ne valent rien... Maintenant, les conséquences doivent suivre. La prochaine étape doit être la remigration massive de ces criminels.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), l'État le plus peuplé d'Allemagne, a également enregistré une hausse spectaculaire d'une année sur l'autre de la proportion de migrants soupçonnés d'infractions pénales. Sur les 480 000 suspects en 2023, 169 000 - soit 35 % - n'avaient pas de passeport allemand, ce qui représente un bond de 10 % par rapport à l'année précédente. Cela signifie que les migrants, qui représentent environ 17,5 % de la population totale de l'État du nord-ouest, étaient considérablement surreprésentés parmi les suspects.

En ce qui concerne les crimes violents et les vols à la tire, les non-Allemands étaient encore plus disproportionnés, puisqu'ils représentaient respectivement 41,6 % et 80 % des suspects. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la proportion de migrants soupçonnés de crimes violents a augmenté de 6 % par rapport à l'année dernière.

"Les chiffres nous montrent que nous n'avons pas fait nos devoirs en matière d'intégration", a déclaré Herbert Reul (CDU), ministre de l'intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Tout comme M. Bystron, l'eurodéputé de l'AfD Joachim Kuhs a attiré l'attention sur le changement de message des gouvernements et a ajouté que le nombre de suspects criminels issus de l'immigration était bien plus élevé que ce que les chiffres du PKS indiquaient, déclarant à The European Conservative :

Bien que les données montrent depuis des années un lien évident entre l'immigration et la criminalité, c'est la première fois que le gouvernement l'admet. En outre, il convient de noter que la proportion de migrants soupçonnés d'avoir commis des délits est beaucoup plus élevée si l'on inclut dans les statistiques les migrants originaires de pays islamiques qui vivent en Allemagne depuis dix ans et qui ont la nationalité allemande.

La même tendance est observable dans les chiffres du PKS de Basse-Saxe, qui ont enregistré une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre de la proportion de personnes suspectées d'avoir commis des crimes en dehors de l'Allemagne.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.