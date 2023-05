Camilla Parker-Bowles et le prince Charles lors du mariage de Harry Lopes et Laura Parker-Bowles, fille de Camilla Parker-Bowles, le 06 mai 2006.

Atlantico : Qui est réellement Camilla Parker Bowles qui va officiellement être couronnée aux côtés de Charles III ? N’est-elle pas une figure complexe du passé, du présent et de l'avenir incertain de la monarchie britannique ?

Philippe Delorme : Son époux, Charles III, est né en 1948, ce qui le place dans la génération un peu perdue des années 70, où beaucoup de gens divorçaient. Camilla et Charles ont vécu à une époque où les schémas traditionnels étaient remis en question, et ont connu des mariages qui ont échoué, dont l'un de manière tragique. Charles représente la charnière entre deux époques et a été le dernier prince à se marier de manière arrangée. Cette décision a été considérée comme une erreur car elle ne correspondait pas aux normes de notre époque. Néanmoins, Charles a finalement réussi à trouver son chemin et à incarner son rôle dans la famille royale. Sa femme, Camilla Parker Bowles, a également été influencée par les tendances de son époque, où l'indépendance était valorisée, et n'a pas voulu entrer dans une famille compliquée, elle est donc restée longtemps dans l’ombre. Après la mort de Diana, Camilla a dû parcourir un chemin difficile pour incarner pleinement son rôle actuel, mais elle est désormais considérée comme une femme qui a connu la vie et qui est parfaitement adaptée à son rôle.

La princesse Diana était une personne atypique, un peu déstructurée, notamment à cause de l'adolescence difficile qu'elle a traversée à la suite du divorce de ses parents. Les membres de la famille royale sont en effet comme des miroirs dans lesquels la société se reflète. Il y a des représentants de toutes les générations et de toutes les personnalités, même les plus excentriques. Camilla, quant à elle, représente bien l'image de la femme de 60-70 ans, ayant eu des enfants, divorcée et étant aujourd'hui grand-mère. Elle est acceptée par les enfants de son mari et incarne parfaitement la société actuelle. La présence de ses petits-enfants à ses côtés lors des cérémonies officielles est un symbole fort de cette évolution sociétale. Diana a su comprendre l'importance de l'image dans la société médiatique dans laquelle elle évoluait et a réussi à s'imposer grâce à son intelligence et sa perspicacité. Son sacre aujourd'hui sera une continuité du règne de son mari et un reflet de sa personnalité.

La progression de Camilla n’est-elle pas le reflet d’une culture et d'une tradition britanniques en évolution ? Parviendra-t-elle à faire oublier son image de femme la plus détestée de Grande-Bretagne qu’elle avait en 2006 pour son rôle dans la séparation de Diana et de Charles ?

Camilla Parker Bowles a réussi à faire oublier cette image, grâce à beaucoup d'intelligence et de doigté. Elle n'a pas été mise en avant tout de suite. Malgré cela, Charles et Camilla ont quand même attendu une dizaine d'années après la mort de Diana pour faire les choses avec beaucoup de discrétion et d'humilité, même aujourd'hui. Comme les autres membres de la famille royale, Kate Middleton travaille dans l'ombre sans faire de bruit, mais elle offre un réconfort à ceux qui ont vécu la trajectoire similaire à la sienne, avec des difficultés conjugales. Elle est franche et loyale, ce qui est important car elle n'a jamais trahi la famille royale. La reine Elizabeth II lui doit une grande gratitude pour cela. Elle est très discrète et ne se plaint jamais, ce qui est très apprécié dans la famille royale. C'est une femme intelligente qui comprend bien comment les choses fonctionnent et qui sait qu'utiliser la presse peut être dangereux. Il y a un contrat de confiance avec le peuple, et Kate le respecte en restant loyale et discrète. Les membres inactifs de la famille royale, comme Andrew ou Harry, perdent leurs avantages, comme les appartements de fonction, s'ils ne remplissent pas leur rôle avec intégrité.

Camilla ne va-t-elle pas faire de l’ombre à Charles III lors de la cérémonie et durant son règne ? En quoi est-elle une reine moderne et complexe ?

Lors de la cérémonie, elle occupera une position particulière mais non centrale, tandis qu'elle bénéficiera d'une sorte de cérémonie reflétant son rôle. Les nombreux symboles témoignent de sa position d'épouse du roi, sans pour autant être à son équivalent, contrairement à la reine Elizabeth II en son temps. La communion entre eux est là, mais il n'y aura jamais de représentation extérieure qui montrera qu'elle est au même niveau que le roi.

Quelles causes pourraient défendre et mettre Camilla en avant lors de son mandat ? Quel sera son rôle avec son nouveau titre ?

Camilla Parker Bowles s'engage dans des causes qui lui tiennent à cœur, notamment celles liées aux droits des femmes et à l'émancipation. Elle a créé une fondation et s'implique dans des projets pour lutter contre le patriarcat et soutenir les femmes. La princesse est proche des gens et facilement accessible. Elle est passionnée par la nature et s'engage dans des activités comme les grandes balades en forêt. Elle a visité Paris il y a quelques années et s’est rendue au sein d’Emmaüs, la fondation de l’abbé Pierre. Bien qu'elle ne soit pas une activiste, elle s'engage avec empathie et passion pour les causes qui lui tiennent à cœur.

