Contrôler ses rêves, c’est possible... mais difficile : mode d’emploi

S'entraîner à contrôler ses rêves, c'est possible !

Une étude parue dans le Journal of Neuroscience tente de mettre en relation la zone cérébrale impliquée dans le rêve lucide et la personnalité de ceux qui l'exercent régulièrement. Bien que ces derniers soient rares, des entraînements efficaces existent pour le commun des rêveurs.

Perrine Ruby est chercheur dans l’équipe Dynamique Cérébrale et Cognition du Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon (CRNL) et Professeur à l’Université de Swansea (Royaume Uni). Elle s’intéresse à la cognition sociale au sommeil et au rêve avec des techniques comportementales et de neuroimagerie

Atlantico : Comment peut-on faire pour contrôler ses rêves ?

Perrine Ruby : Le père fondateur des méthodes pour s'entraîner au rêve lucide et l'étudier de manière scientifique est Stéphane Laberge. Selon lui, pour faire des rêves lucides, il faut commencer par augmenter sa fréquence de souvenir de rêve : ce que l'on peut faire en recourrant à un carnet de rêve. Quand on obtient cette bonne fréquence de rapport de rêve, il faut s'entraîner à faire des "reality check", c'est à dire se demander de temps en temps au cours de la journée si l'on est en train de rêver ou si l'on est éveillé. En effet, l'une des étapes les plus difficiles est bien de prendre conscience que l'on rêve, et le reality check est justement sensé nous y aider. La deuxième étape est de prendre le contrôle de certaines éléments, petit à petit, avant ensuite de rester dans cet entre-deux sans pour autant se réveiller.

Je recommande pour ceux qui y seraient intéressés un excellent documentaire d'Arte sur le sujet, le mystère des rêves lucides. Cet entraînement fonctionne, mais les résultats sont assez inégaux en fonction des personnes, et surtout il peut prendre du temps.

Dans quelle mesure est-il possible de contrôler ses rêves ? Peut-on tout contrôler, en partie ? Quelles sont les limites ?

Tout l'intérêt du rêve lucide est de mélanger l'état de rêve, avec des caractéristiques de l'éveil. C'est parce qu'ils peuvent contrôler un environnement iréel que les gens courrent après le rêve lucide.

Daniel Erlacher, chercheur qui s'intéresse au sport, rapporte par exemple que certains rêveurs lucides réguliers qui s'entraînaient à un exercice dans leurs rêves réussissaient sensiblement mieux le même exercice dans la réalité. J'ai un ami artiste qui aimaient également beaucoup voler dans des villes imaginaires. Le rêve de voler arrive d'ailleurs en première position dans les souhaits de rêves lucides, très loin devant celui de s'envoyer en l'air par exemple.

Que dit la littérature scientifique sur le rêve éveillé ?

Il est en premier lieu extrêmement difficile de trouver des échantillons conséquents pour réaliser des études et des expériences sur le sujet, les rêveurs lucides fréquents étant très peu nombreux dans la population. La plupart des études ont donc été effectuées avec des échantillons qui comprenaient entre un et trois sujets, c'est-à-dire non-recevables pour d'autres domaines d'études. Celles-ci ont néanmoins montré que le rêve lucide intervenait vraisemblablement lors d'une phase de transition entre le sommeil et le réveil. Ceci explique le fait que le rêve lucide soit rare et assez rapide. Il y aurait au moment du rêve lucide une réactivation du cortex pré-frontal dorso-latéral, bien connu pour le rôle que cette zone joue dans la volonté et le contrôle de l'action.

Quelles sont les fonctions du rêve d'un point de vue physiologique et neurologique ?

Rien n'a vraiment été établi à ce sujet. Néanmoins, il y a deux hypothèses que je trouve plus plausibles. Premièrement, celle selon laquelle le rêve jouerait un rôle dans la régulation émotionnelle, et l'autre qui jouerait un rôle dans la créativité. La première a été imaginée à la suite d'une étude américaine qui s'était intéressée à des personnes divorcées. Il semblerait que celles qui ont rêvé du conjoint avaient tendance à être plus équilibrées que celles qui n'en avaient pas rêvé. Au vu des caractéristiques du rêve, cette hypothèse semble assez probable.

L'hypothèse de son rôle dans la créativité est beaucoup plus intuitive. Le contenu de la pensée est très différent pendant le rêve, la plupart des personnes s'est déjà étonnée de certaines associations d'idées pendant les rêves qui semblent irrationnelles, que notre cerveau éveillé n'aurait probablement jamais fait. Cela pourrait donc aider le cerveau à explorer différentes pistes qui, même si elles sont saugrenues, pourraient à un moment ou à un autre rendre un service à l'imagination.

Peut-il y avoir des dangers à trop pratiquer le rêve lucide ?

S'entraîner à rester dans une phase transitoire n'est effectivement pas aussi anodin qu'on pourrait le penser. Il faudrait voir si scientifiquement les rêveurs lucides fréquents ne souffrent pas d'un trouble cognitif.

En sachant que scientifiquement nous connaissons les processus qui rentrent en compte, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un d'autre puisse réussir à prendre le contrôle de ses rêves ?

Le réalisateur a été très malin pour son film, mais il n'y a rien à prendre de ce que l'on peut voir scientifiquement, que ce soit le rêve collectif ou la notion du temps. Pour autant, l'idée du rêve dans le rêve existe bel et bien, il y a des personnes qui se réveillent dans un autre rêve, ou qui rêvent de leur réveil, avec une confusion de la réalité.

