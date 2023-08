Consommation de cocaïne : les Français font désormais plus fort que les Américains (pire encore, la catastrophe du Fentanyl nous pend au nez)

La consommation de cocaïne en France est en forte augmentation.

De 2017 à 2022, la consommation de cocaïne chez les Français de 18 ans et plus est passée de 600.000 à un million d'individus.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Pas de quoi se vanter : côté Français, il s'agit d'une explosion de l'usage de la cocaïne. L'office français des drogues et (jadis, avant édulcoration) de la toxicomanie ; désormais "et des tendances addictives" ; détient des chiffres effrayants, non-encore publics, à ce jour. De 2017 à 2022 en effet, la cocaïnomanie passe de 1,6 à 2,5% des Français de 18 ans et plus ; en quantité, de 600 000 à un million d'individus. Or aux États-Unis, en proportion bien sûr, "seuls" 1,7% des Américains (de 12 ans et plus, en prime) se droguent à la cocaïne.

Cette explosion advient en France, notons-le, quand M. Darmanin prétend contre toute véracité que son "pilonnage" réussit. L'OFDT donne des détails : 400 000 cocaïnomanes en 2012, 600 000 en 2020 : augmentation forte, donc, la décennie passée. Et la pureté ? ± 45% pure dans la rue en 2010, 72% pure en 2021 - aujourd'hui, pure à 80%, parfois plus. Les prix ? "Ils s'effondrent" dit l'OFDT, à ± 60€/gramme au détail ; c'était ± 80€ en 2020.

Même avec MM. Ndiaye et Attal à l'Éducation nationale, un enfant comprend que si le "pilonnage" réussit, on a dans la rue une cocaïne bien plus diluée et chère : là, c'est l'exact inverse. Et voilà pourquoi les bandits s'entretuent (35 morts à Marseille, quand s'écrit cet ar-ticle). Quelques chiffres (issus du parquet local) : Les caïds achètent (début 2023) le kilo pur de cocaïne à 32 000 €. D'usage coupé à 20%, il donne 1,2 kg d'une coke, revendue à ± 60€/ gramme au détail ; taux de profit, près de 230% !

Répétons-nous : un tsunami de cocaïne déferlant sur un continent, quel qu'il soit, c'est le bain de sang assuré. Le tsunami déferle sur l'Europe depuis cinq ans et l'Intérieur, comme les instances spécialisées de l'Union européenne, n'ont ni anticipé la vague, ni ne l'ont attauée à sa naissance. Or - alertons à leur place - l'irruption de la cocaïne sur l'Europe s'aggrave, et fort, en 2023. Partons de l'origine du problème :

• Au Pérou, les cultures de coca explosent de + 54% de 2020 à 2022. En 2010, ± 1 234 tonnes de cocaïne sont produites dans le cône nord de l'Amérique latine, (selon ONU drogue & crime) ; ± 1 982 t. en 2020. Depuis, comme vu au Pérou, ça augmente encore.

• À Anvers (point d'entrée majeur de la cocaïne latino-américaine en Europe) les saisies du 1e semestre 2023 (± 43,5 t.) bondissent de + 21%, sur le 1e semestre 2022. De Janvier à juin 2023, on saisit dans ce port autant de coke que dans toute l'année 2017.

Autre défaut de l'Intérieur et des instances européennes assez sévèrement myopes, leur inaptitude à anticiper quoi que ce soit. Faisons-le donc à leur place, s'agissant d'une menace gravissime, lointaine certes, mais déjà visible à l'horizon.

En avril 2022, les Taliban au pouvoir décident d'éradiquer le pavot à opium (précurseur de l'héroïne), qui florissait dans l'Afghanistan sous occupation américaine (alors, 90% de la production mondiale). Ils l'avaient d'ailleurs déjà fait en l'an 2000, à leur premier passage au pouvoir : la récolte d'opium s'y effondrant de 4 600 à 185 t. Alors, L'Europe avait mis dix-huit mois à ressentir les conséquences de cette éradication.

Eh bien, en 2023, l'essentiel de l'éradication est acquis.

80% des champs de pavot ont disparu d'Afghanistan, selon les satellites spécialisés dans les cultures agricoles, licites ou non. Au cœur du pays Pachtou, la province de Helmand regorgeait de champs de pavot ; 90% d'entre eux ont disparu, il en reste 1 000 hectares. Pareil pour les champs d'éphédrine, plante dont s'extrait le précurseur des amphétamines.

Parfait, songe alors le lecteur, où est le problème ?

Ce problème, le voici. L'héroïne faite avec cet opium chemine lentement vers l'Europe. Du Croissant d'Or à Amsterdam, de routes de contrebandiers en entrepôts, il lui faut environ un an pour être livrée. Dernière récolte, 2022 ... Les héroïnomanes d'Europe sont encore tranquilles en 2023. Mais en 2024, la source afghane d'héroïne se tarira. Et le pavot, drogue issue d'une plante, sera remplacé par le fentanyl, son substitut chimique ; une héroïne synthétique aux effets terrifiants.

50 fois plus puissant que l'héroïne, le fentanyl provoque des surdoses mortelles dès quelques milligrammes ingérés par inadvertance. Aux États-Unis, des policiers secourant un homme en surdose tombent en coma, l'un mourant ensuite, juste d'avoir respiré dans la pièce ! Aux États-Unis, du seul fait du fentanyl, les morts par surdose d'opioïdes sont dix fois plus nombreuses qu'en Allemagne, et vingt fois plus qu'en Italie.

Un an devant nous : espérons que cette fois-ci, nos gouvernants ne resteront pas assoupis au volant...