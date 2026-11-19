ATLANTI-CULTURE
19 novembre 2026
"Concert très chic" : Michel Fau en Castafiore déjantée : un régal !
De : Michel Fau Durée : 1 heure 30 Avec : Michel Fau, Philippe Talbot (ténor) et Martin Surot (pianiste) Théâtre des Bouffes Parisiens 4, rue Monsigny 75002 Paris 01 42 96 92 32
2 min de lecture
Thème
Notre diva est en bout de course : universellement reconnue et fêtée royalement dans le monde entier, elle pourtant est en train de perdre sa voix… mais certainement pas sa superbe !
La cantatrice essaie désespérément de donner l’illusion, mais nous sommes à présent bien loin des grands soirs de consécration. En revanche, sa situation nous permet de basculer dans le registre du comique pendant tout le spectacle.
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THEMATIQUESCulture
Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.
Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.