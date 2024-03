Emmanuel Lincot : Je vous répondrai par « des moyens, et encore des moyens ». La croissance du budget chinois en matière de RD dépasse les 10 % par an alors que les États-Unis stagnent à 5 %. Par ailleurs, la Chine atteint la production de publications scientifiques à hauteur de 23 % contre 16 % pour les États-Unis. Mais les choses pourraient être amenées à changer du côté américain, étant donné le lancement depuis trois ans par Joe Biden des initiatives du « Big government » qui visent à développer une politique industrielle pour les États-Unis en taxant les entreprises les plus riches du pays. L’expression même de « politique industrielle » qui avait disparu depuis les années Reagan dans le discours fédéral américain, montre bien qu’il y a une nécessité absolue pour les Américains de rattraper le temps perdu vis-à-vis de la Chine. La Chine à son tour est exposée, on le sait, à une grave crise économique et il n’est pas sûr qu’elle puisse continuer à mener une telle ascension dans les années à venir. Quoi qu’il en soit, nous assistons à un grand retour côté américain de l’État puissance, de l’État-organisateur, de l’État stratège. Du côté chinois, cette tendance appartient à la culture politique du pays.

Que dire, passée l’analyse quantitative, de la dimension qualitative de l’évolution scientifique chinoise ? Les brevets déposés par la Chine sont-ils de qualité comparable à ceux déposés par les Etats-Unis ?

L’évolution qualitative des brevets déposés par la Chine va de pair avec sa quantité. Prenons l’exemple de Huawei et de ZTE: ce sont des entreprises de rang mondial qui, dans le domaine de la téléphonie, ont déposé le plus grand nombre de brevets depuis ces dernières années. C’est à la fin des années 2010 que la Chine a déjà, en quantité, dépassé le nombre de brevets déposés, comparés aux États-Unis. Paradoxe : nous avons une dictature chinoise soutenant farouchement le principe de la propriété industrielle pour, in fine, imposer ses normes dans toutes les régions du monde qu’elle convoite avec le projet des nouvelles routes de la soie et notamment en Afrique. Dans le domaine des semi-conducteurs près de 40000 brevets ont été déposés par les entreprises chinoises en 2021-22. Bien sûr on est proportionnellement très loin du géant taïwanais TSCMC en la matière mais cela signifie que la Chine rattrape très rapidement son retard.

Quid de l’enseignement en Chine ? Peut-on dire qu’il est aussi bon que celui que l’on trouve en Amérique du Nord ? Quelles sont, par ailleurs, les disparités que l’on peut constater sur le sol chinois ?