Dans cette photo d'illustration prise le 11 janvier 2022, une personne joue au jeu "Wordle" sur un téléphone portable à Washington, aux Etats-Unis.

Le jeu en ligne Wordle est devenu un phénomène sur Twitter en réussissant à fédérer des millions de joueurs en quelques semaines. La plupart des joueurs partagent leurs grilles et leurs performances sur les réseaux sociaux. Le New York Times a annoncé l'acquisition du jeu.

Yann Leroux est docteur en psychologie et psychanalyste. Il s'est intéressé comme psychologue à la dynamique des relations en ligne. Auteur de "Les jeux vidéo ça rend pas idiot" et "Mon psy sur internet" éditions fyp tient le blog psyetgeek .

Atlantico : Aujourd’hui Wordle est sur tous les fils Twitter et l’engouement pour le jeu est tel que le vénérable groupe éditeur du journal New York Times a fait une OPA sur le phénomène. Qu’est-ce qui dans la mécanique de ce jeu contribue à sa viralité ?

Yann Leroux : Wordle est un jeu intimement lié à l’écosystème Twitter, comme a pu l’être Animal Farm avec celui de Facebook. Des jeux peuvent naître et se développer dans des réseaux sociaux car ce sont ses fonctionnalités sociales qui font leur succès. Avec Wordle, il y a deux façons de jouer différentes qui existent : on peut s’y mettre seul comme si on faisait des mots croisés ou avoir le plaisir de partager ce que l’on a fait. C’est avec cette deuxième méthode que l’écosystème de Twitter rentre en jeu.

Une partie du succès de Wordle peut s’expliquer par le partage massif du jeu par des influenceurs sur Twitter. Ainsi, d’autres personnes ont utilisé l’application et elle est arrivée à une masse critique avec la recette merveilleuse du buzz. L’autre facteur pouvant expliquer son succès est que Wordle fasse un lien entre deux bulles sociales différentes et que ces personnes-là aient diffusé le jeu.

Est-ce aussi un jeu pour des personnes qui ne jouent pas aux jeux classiques habituellement ?

Je ne suis pas sûr de cela car j’ai pu voir des hardcore games jouer à Wordle. Et d’après ce qu’ils en disent ce qui est important pour eux est l’aspect social avec la compétition qu’il en découle. On veut montrer qu’on y joue et que l’on est bon. Il s’agit d’une coopération et de compétition avec Wordle. On partage le plaisir de trouver des grilles de mots et on signale à ses amis que l’on s'améliore à l’intérieur du jeu.

Il y a une économie de la rareté avec Wordle. On est dans le plaisir de la maîtrise d’une quantité limitée. C’est un one shot et il faut attendre un certain nombre d’heures pour que l’application se remette à jour.

Dans quelle mesure le fait qu ’ il soit limité à quelques propositions, et donc pas chronophage est un avantage ?

C’est le pari originel du game designer. En règle général on a des cooldown de quelques heures et il est rare qu’ils soient aussi longs. Ici, le jeu est d’une très grande simplicité, il s’agit d’une grille et d’un cooldown de 24 h. Le fait qu’il y ait des intervalles aussi longs entre les parties et que l’on puisse y jouer qu’une seule fois par jour est le facteur premier de son succès. On ne va pas s’y immerger pendant des heures, une partie prend 5 min ou 15 min, voire une heure si l’on a des difficultés à trouver le mot puis on passe à autre chose.

Plusieurs stratégies de jeux existent pour réussir, est-ce que privilégier « l ’ efficacité » au beau jeu dit quelque chose de nous ?

Bien sûr, si vous êtes être prudent vous allez y aller doucement et si vous êtes casse-cou vous pouvez prendre des risques et récolter la mise. Il faut être prudent car les actions possibles à l’intérieur du jeu ne sont pas reproductibles. Ce n’est pas parce que vous êtes audacieux à l’intérieur du jeu que vous pouvez l’être à l’extérieur. Le jeu permet de fonctionner un peu différemment de la manière habituelle que l’on a d’agir. Lorsque vous perdez à Wordle vous perdez à Wordle, c’est tout.

Y a-t-il d’autres petits jeux de a sorte que l’on pourrait comparer à Wordle ?

Bien sûr. On peut citer Flappy Bird. Tout le monde voulait y jouer. On se demandait même pourquoi on voulait jouer à ce jeu tellement il était difficile. Il a eu un succès phénoménal. Animal Farm sur Facebook a connu un tel succès. Fortnite a aussi réussi à se placer devant tous les autres jeu de la sorte. Régulièrement, on a des jeux qui deviennent de véritables phénomènes et qui emportent tout.

