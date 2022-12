Comment expliquer l’explosion du nombre de jeunes filles questionnant leur identité de genre ?

Des militants agitent des drapeaux arc-en-ciel à l’occasion du défilé annuel de la fierté LGBT dans les rues de Londres. 2 juillet 2022

Les adolescents - et surtout les jeunes filles - se questionnent de plus en plus sur leur identité de genre. Une équipe de chercheurs du NHS a tenté de comprendre pourquoi

D’abord médecin du travail, Sylvie Zucca est aujourd’hui psychiatre et psychanalyste.

Atlantico : Une équipe de chercheurs du NHS a enquêté sur les raisons de l’augmentation considérable du nombre d’adolescents qui demandent à être orientés dans des cliniques spécialisées dans les questions de genre. Un peu moins de 250 personnes ont été orientées vers le Gender Identify Service il y a 10 ans contre 5000 l'année dernière, dont les 2/3 sont des jeunes filles. Comment peut-on expliquer cette augmentation soudaine ?

Sylvie Zucca : Cette augmentation exponentielle est vue dans tous les pays occidentalisés. En France on ne s’en est pas rendus compte tout de suite. Avant, la population transgenre était majoritairement des hommes voulant devenir femmes, là c’est tout le contraire. Il y a beaucoup d’hypothèses qui peuvent expliquer ce phénomène.

D’abord il faut bien comprendre que l’adolescence chez les filles est un grand problème. Nous le voyons à l’Observatoire, de nombreuses filles voulant changer de genre passent par une adolescence difficile (anorexie, dépression, etc…). Là il y a mauvaise rencontre avec la sur-identification à des propositions extraordinairement ravageuses au désarroi d’une fille mal dans sa peau.

Internet et les réseaux permettent une sorte de virtualisation du corps qui rend l’identification à la transidentité très rapide. Pourquoi ? Parce qu’on y retrouve un argumentaire extrêmement précis (on ne choisit pas son corps, il a été imposé, on peut en changer, etc…).

Cette question des genres doit être posée forcément mais elle peut vite être confondue avec un mal-être, une peur de la féminité ou une puberté compliquée, comme c’est le cas de la majorité des adolescents.

La médiatisation des enjeux liés aux questions trans donnent-elles d’autant plus d’ampleur à ces questions ?

Oui bien sûr ! Il y a toujours eu depuis le début de l’Antiquité des adultes / enfants trans mais ce chiffre était limité. Il y a un processus nouveau qui au nom de la discrimination trans (cause que je respecte) génère une forme d’entrainement au prosélytisme.

Pourquoi une majorité de fille est concernée ?

Il y a quand même des garçons, il ne faut pas l’oublier. Je pense que les questions de l’apparence et des modifications corporelles sont importantes et forment une partie de la réponse. Il y a peut-être aussi des modèles de familles séparées ou les filles vivent avec leur mère uniquement et ne savent pas trop bien comment s’en détacher.

Ces filles ont aussi probablement consommé des films pornographiques, ce qui ne donne pas vraiment envie d’être une femme, ni un homme d’ailleurs. Je pense qu’il y a une peur de la sexualité dans toutes ces problématiques.

Interrogés sur les causes possibles, les parents et praticiens soulèvent la puberté, la dépression, la santé mentale ou encore le harcèlement, comment on fait le tri dans tout cela ?

C’est notre travail à nous psychiatres / psychothérapeutes. L’adolescence est rude et peu porteuse d’espoir donc sortir de l’enfance est très angoissant. En parallèle, les jeunes cherchent des réponses à leurs questions et trouvent des réponses plus séduisantes sur internet que celles que peuvent leur apporter leurs parents ou un professionnel de santé. Covid, confinement, fait-divers, etc… freinent les jeunes à sortir. Seul moyen de « vivre l’aventure » c’est à travers les écrans et ce n’est pas forcément la meilleure option.

La misère de la psychiatrie en réponse à ces questions est un des facteurs principaux de pourquoi les jeunes font confiance à internet.

Le projet le plus récent du NHS sur la façon de soutenir les adolescents sur l’incongruence de genre met l’accent sur le fait que pour certains enfants il s’agit d’une phase transitoire. Comment prendre en compte cette possibilité ?

Si l’on a une attitude sage face à un enfant qui demande ce changement de genre, l’enfant acceptera finalement son genre et son sexe - ou alors il peut se déclarer une homosexualité à ce moment-là.

Si en revanche on prend au pied de la lettre leur propre diagnostic, il a été prouvé que la plupart vont aller vers les hormones et la transition médicale. Par définition à l’adolescence les choses fluctuent mais si ces questionnements sur l’identité sont trop importants la transidentité va apparaître comme la cause de ce mal-être.