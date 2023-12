Comme un oiseau dans un bocal : intelligent et drôle

Comme un oiseau dans un bocal, de Lou Lubie est publié aux Ed. Delcourt, en Septembre 2023. Il fait 184 pages et coûte 21,90 euros.

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Birdo, mi-homme mi-oiseau, rencontre Raya, poisson dans un bocal posé sur un corps humain. Elle est paumée, lui est un talentueux chef d’un restaurant réputé. Ils se plaisent d’emblée. C’est qu’ils partagent quelque chose que seul 2,2% de la population ont en partage : un haut potentiel intellectuel (HPI). A travers de cette histoire d’amitié hors normes, Lou Lubie propose une explication didactique sur le HPI.

POINTS FORTS

Comme un oiseau dans un bocal est avant tout une enquête sur les HPI. Super didactique et passionnant.

Le fantastique côtoie de près la vie quotidienne citadine. L’autrice m’a emmené dans son monde tout en légèreté rempli de créatures anthropomorphes et marqué par ses traits épurés. En même temps, le lien au réel est prégnant. Non sans humour !

Enfin, Lou Lubie aborde avec délicatesse la question de la différence et questionne les liens d’amitié. Non, on n’est pas obligé de tomber amoureux. Oui, on se pose quand même des questions.

QUELQUES RÉSERVES

Aucunes, si le thème des HPI vous intéresse !

ENCORE UN MOT...

Cet album permet de rentrer dans les pensées intimes de deux HPI. Lou Lubie s’est inspirée de l’histoire d’un ami surdoué pour construire le personnage de Birdo. Le mélange du documentaire et de la fiction est vraiment réussi !

Coté BD, l’univers anthropomorphe m’a rappelé l’excellent Lettres perdues, de Jim Bishop.

Coté romans, le thème des HPI été exploré par d’autres auteurs et autrices. Je recommande par exemple le touchant No et moi, qui a fait connaitre Delphine de Vigan (aussi adapté en film).

UNE ILLUSTRATION

