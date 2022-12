"Comédiens" de Eric Chantelauze : Bémol en coulisses !

Mise en scène SAMUEL SENE

Avec Raphaël Bancou au piano, Marion Préïté et Marion Rybaka

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME Le Théâtre André Valette renaît de ses cendres dans le Paris de 1948 : une troupe de comédiens y répète un vaudeville chanté. Rien n’est prêt comme il le faudrait, mais vaille que vaille, nos comédiens sont courageux et s’efforcent coûte que coûte de faire au mieux pour tout sous la houlette de Pierre – au tempérament fougueux. Coco et Guy se plient à ses moindres désirs mais la tension monte… et tout ne se déroule pas comme prévu.

POINTS FORTS

Ils sont nombreux mais les prouesses vocales des trois interprètes sont celles qui nous scotchent le plus. C’est un théâtre musical d’une grande qualité, dont le compositeur Raphaël Bancou a su tirer un livret original. La mise en scène est virevoltante, l’interprétation dynamique et joyeuse. Le plaisir des comédiens fait plaisir à voir, tant ils ne ménagent pas leur talent pour nous ouvrir cette boite à musique. Magnifiquement secondés par une distribution exceptionnelle, Marion Prété, Fabian Richard et Cyril Romoli vous emportent dans un tourbillon incessant de chansons et de ruptures de jeu formidables. Courant du vaudeville au drame, la forme comme le fond nous réjouissent du début à la fin. La rythmique développée Samuel Sené, le metteur en scène, est d’une grande intelligence.

QUELQUES RÉSERVES

Pas trouvé.

ENCORE UN MOT...

Créé en 2018 et largement récompensée à sa création, c’est un bonheur de retrouver ce spectacle, vif, enjoué. À Lire Aussi "Après tant de silence" de Constance Guichard-Poniatowski : Se taire est-il le symbole d’une victoire muette ou une fuite silencieuse ? On ressort du spectacle tout gonflé à bloc de bonne humeur : commencer la journée avec ce spectacle, c’est mettre des tigres dans votre moteur !

UNE PHRASE

COCO : « Pas beau, pas bien !

GUY : Je vous trouve l’âme bien sombre

PIERRE : Je vous laisse deviner pourquoi.

GUY : Laissez moi vous soulager. De tout ce qui vous encombre, n’ayez rien à cacher […]

COCO : T’es jaloux ! T’es jaloux !

PIERRE : Moi, je regrette ta main dans ma main, tu te souviens ?

COCO : T’es jaloux !

PIERRE : J’aimais bien ça !

COCO : T’es jaloux !

PIERRE : Ton corps dans mes bras mais toi, toi…

COCO : T’es jaloux ! »

[…]

COCO : Cessez , je vous en prie de me parler de lui, car même le lit ne nous lie plus ! Folie ! Je lis, je ne compte plus mes mille et une nuits d’ennui, d’ennui, d’ennui. »