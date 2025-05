© SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Homme de l'ombre

Co-auteur du projet 2025 : Russ Vought, le cerveau qui façonne dans l’ombre le trumpisme de demain

Si Elon Musk a clairement exercé une influence majeure sur l'administration Trump, le pouvoir moins connu, mais sans doute plus influent, qui se cache derrière la présidence est Russell (généralement Russ) Vought. Vought est le directeur de l'Office of Management and Budget (OMB) - le centre névralgique des changements radicaux de l'administration.