"Civil war" d'Alex Garland

Aujourd’hui nouvelliste, romancier, réalisateur, scénariste et producteur, Alex Garland, né à Londres en 1970, est le fils du dessinateur de presse Nick Garland. Il a entrepris des études d’Histoire à l’Université de Manchester avant de se consacrer à l’écriture. Sa première nouvelle, La Plage, en 1996 inspire le film éponyme de Danny Boyle avec Léonardo di Caprio. Est-ce cela qui l’incite à se tourner vers le cinéma ? En tous cas, tout en continuant d’écrire pour la littérature, il signe les scénarios, en 2002, de 28 jours plus tard et, en 2007 de Sunshine (tous les deux réalisés par Danny Boyle), puis en 2010, celui de Never let me go de Mark Romanek et en 2012, celui de Dredd de Peter Travis. C’est en 2014 qu’il se lance dans la réalisation avec Ex Machina, un thriller de science-fiction dont il a aussi écrit le scénario. Depuis, il a réalisé (et écrit), en 2017, Annihilation, également un thriller de science-fiction avec Natalie Portman en tête d’affiche, puis Men, un film d’horreur, en 2022.

Civil War est le quatrième long métrage du réalisateur, dont la compagne est l’actrice et réalisatrice britannique Paloma Baeza.