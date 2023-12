"Chronique du déclin français" : une étude remarquable, complète et aussi attractive que possible qui laisse à réfléchir

Jacques Julliard, historien, professeur à Paris VIIIème et essayiste, fut d’abord éditorialiste au Nouvel Observateur de 1978 à 2010, puis chroniqueur à Marianne et au Figaro à partir de 2017. La carrière de Jacques Julliard a commencé en 1965 avec Clémenceau, briseur de grèves. Trois ans plus tard, parution de La quatrième république, puis en 1975 La CFDT d’aujourd’hui. Parmi de très abondantes recherches, citons La ville, lieu politique en 1985, le Génie de la liberté en 1990, Ce fascisme qui vient en 1994, L’année des dupes. Journal de la fin du siècle en 1995, La mort du roi. Autour de François Mitterrand, Gallimard, 1999. En 2002, il est l’auteur avec Michel Winock du Dictionnaire des intellectuels français. Pour ne citer qu’eux deux, il publie chez Flammarion en 2008, L’argent : Dieu et le diable, puis Le choc Simone Weil en 2014 chez le même éditeur et, toujours chez Flammarion Allons-nous sortir de l’Histoire surviendraen 2019, suivi en 2022 par Comment la gauche a déposé son bilan et, en 2023, par Chronique du déclin français chez Albin Michel (363 pages). Une trentaine d’œuvres qui n’ont pas été toutes citées ici.