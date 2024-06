Christophe Clergeau : « La contribution que l’Europe peut apporter aux citoyens français n’est pas négligeable »

Christophe Clergeau.

"La première chose c’est de dire aux gens la vérité. Arrêter de faire porter à Bruxelles la responsabilité de tous les problèmes. Ce sont des ministres français ou des députés français qui, avec les autres, décident à Bruxelles. Donc faire la pédagogie de l’Europe qui n’est pas plus compliquée que le fonctionnement des institutions françaises. Et la deuxième chose, c’est d’arrêter de dire que l’Europe n'intéresse pas les Français. C’est faux. Ils ont voté à plus de 50% et aujourd’hui peut-être que nous aurons plus de 55 à 60% de participation ce qui ferait une des élections ou on vote le plus en France. Donc soyons à la hauteur de ces enjeux et parlons de la guerre et de la paix, parlons du changement climatique, parlons de l’alimentation, de l'énergie, de la santé, des questions qui sont au cœur de la vie des habitants. et disons ce qu’on peut faire au niveau local, national et européen. Montrons la contribution que l'Europe peut apporter à des enjeux de la vie quotidienne de chaque français et de chaque française", affirme Christophe Clergeau.

Vous pouvez retrouver ci-dessous son intervention complète :