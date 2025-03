Le Dr Marc Abecassis est un chirurgien plasticien spécialisé en chirurgie intime, pratiquant depuis plus de 30 ans. Diplômé de la Faculté de Médecine de Rome, il s’est formé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en France, en Suisse et au Royaume-Uni. Il a contribué au développement de plusieurs techniques dans son domaine, notamment la lipopénosculpture. Il exerce principalement à Paris, où il propose différentes interventions de chirurgie intime pour hommes et femmes.