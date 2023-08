Chez les moins de 18 ans aux États-Unis, les Blancs ne sont plus qu’une minorité parmi les autres

Des poupées représentant des bébés.

Robert Semonsen est journaliste politique pour The European Conservative. Son travail a été présenté dans divers médias anglophones en Europe et dans les Amériques. Il a une formation en sciences biologiques et médicales. Son identifiant Twitter est @Robert_Semonsen.

La génération Z - les Américains nés entre 1997 et 2012 - sera la dernière génération de l'histoire des États-Unis dont la population est majoritairement blanche, tandis que la "génération Alpha" (ceux qui sont nés après 2010) devrait inaugurer une nouvelle ère "majoritairement minoritaire" vers le milieu des années 2040, selon une analyse des données du recensement.

Les minorités ethniques représentent déjà plus de la moitié de la population des États-Unis âgée de moins de 18 ans, selon les chiffres.

L'analyse des données du recensement, réalisée par la Brookings Institution, basée à Washington, suggère que les Blancs non hispaniques, qui représentent aujourd'hui un peu moins de 60 % de la population, deviendront une minorité pour la première fois de l'Histoire vers 2045, soulignant ainsi l'évolution rapide de la composition démographique des États-Unis.

Rédigée par William Frey, chercheur principal au sein du groupe de réflexion, l'analyse met en évidence les différences démographiques marquées entre les générations plus âgées et plus jeunes des États-Unis.

Elle note, par exemple, que les Blancs non hispaniques représentent 77 % de la population des 75 ans et plus, 67 % de la population des 55-64 ans, 55 % de la cohorte des 35-44 ans et à peine la moitié de la tranche d'âge des 18-24 ans. Par ailleurs, seuls 47 % des moins de 18 ans sont des Blancs non hispaniques.

Ces tendances ont conduit à un "fossé racial entre les générations", dans lequel la population plus jeune - davantage influencée par l'immigration au cours des dernières décennies - est beaucoup plus diversifiée que les groupes d'âge plus âgés", note M. Frey.

Selon l'analyse, dans un peu plus de 20 ans, la majorité de la population américaine sera composée des minorités ethniques suivantes : Hispaniques (24,6 %), Afro-américains (13 %), Asiatiques (7,9 %) et 3,8 % pour les populations multiraciales.

Pour certains, y compris divers intellectuels, philosophes, auteurs et hommes politiques, en particulier en France mais aussi dans tout l'Occident, cette projection démographique valide l'idée d'un "grand remplacement", selon laquelle les Européens de souche d'Europe et d'Amérique du Nord sont progressivement remplacés par des migrations massives en provenance d'Asie et du Sud.

Pour en savoir plus sur ce concept, avancé à l'origine il y a plusieurs décennies par le célèbre écrivain français Renaud Camus, voir l'essai de Rod Dreher publié il y a quelques jours par The European Conservative.

Article publié initialement sur The European Conservative et traduit avec leur aimable autorisation

