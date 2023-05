Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le titre du livre est “Fugue américaine”. Il raconte les aventures de deux jeunes gens qui partent outre-Atlantique pour rendre hommage à Vladimir Horowitz, un grand pianiste. Chemin faisant, ils rencontrent des femmes. Et quand on rencontre des femmes, on sait ce qui arrive.

L'héroïne, une certaine Julia, a, selon l’expression consacrée “ le feu au c..”. Voici quelques extraits de ce qu’elle dit.

“Chéri, je suis dilatée comme jamais”. “Je mouille”. Laissons aussi la parole à l’un des deux voyageurs : “elle se met sur le ventre pour me montrer son renflement brun”.

Nous nous arrêtons là de crainte que ce texte tombe sous les yeux d’un de vos enfants. La littérature érotique et pornographique a ses lettres de noblesse : le marquis de Sade, les Onze Mille Verges d’Apollinaire, histoire d’O.

Le texte de “Fugue américaine” n’a pas les qualités des auteurs précédemment cités. C’est simplement un peu plat et vulgaire. Dans le même genre de beauté - mais en mieux - Marlène Schiappa a su, en son temps, s’illustrer.

Elle écrivait sous pseudonyme chez un éditeur spécialisé. Rien de tel avec “Fugue américaine”. L’auteur signe de son nom. Il s’agit de Bruno Le Maire.

