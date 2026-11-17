Thème

Paul Weiss-Melville et Rose habitent un petit village dans l’Ariège. Paul est cardiologue en burn out et en arrêt de travail. Rose est une des rares femmes météorologues du département. Paul a un frère du genre écolo casse-pieds et une sœur, petit génie de la finance (on entend l’ordinateur calculer sous son crâne !). Il aime beaucoup sa belle-sœur !