ATLANTI'CULTURE
17 novembre 2026
Chacun, de Jean Paul Dubois : Portrait tendre et corrosif d’un homme en quête de liberté
Chacun sa chacune. Loin des yeux mais tout près du cœur
5 min de lecture
Thème
Paul Weiss-Melville et Rose habitent un petit village dans l’Ariège. Paul est cardiologue en burn out et en arrêt de travail. Rose est une des rares femmes météorologues du département. Paul a un frère du genre écolo casse-pieds et une sœur, petit génie de la finance (on entend l’ordinateur calculer sous son crâne !). Il aime beaucoup sa belle-sœur !
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THEMATIQUESCulture
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
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