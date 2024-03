Cette hideuse puissance : ce classique de la science fiction dans lequel CS Lewis prédisait la mondialisation technocratique et la dictature technologique

"Qui a besoin de l'enfer quand on a Davos (Forum économique mondial) ?", demande Steven Tucker.

Quatre-vingts ans après l'achèvement de la parabole de science-fiction classique de C.S. Lewis, That Hideous Strength (Cette hideuse puissance), et la conférence de Dumbarton Oaks qui a conduit à la création de l'ONU, les pires cauchemars totalitaires de l'imagination de Lewis se sont-ils enfin réalisés pour de vrai ?

Essayez d'imaginer un monde dans lequel la démocratie est totalement morte, ayant été remplacée par son propre simulacre inversé délibéré, un régime de surface et de profondeur - une technocratie athée, mondialiste et adoratrice de la science - dans lequel d'affreuses créatures non humaines tentent une classe dirigeante élitiste déchue d'entrer irrévocablement dans le royaume satanique de la post-humanité, facilitée par des exploits hubristiques d'ingénierie industrielle et mécanique.

Si tout cela ressemble à quelque chose de volé dans un roman de science-fiction, c'est parce que c'est le cas - le roman en question est That Hideous Strength de 1945 de C.S. Lewis, que (les calendriers de publication étant ce qu'ils sont) il avait en fait fini d'écrire quelque temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une prédiction horrible et satirique de ce que Lewis a perçu avec prescience comme ce que le monde d'après-guerre réservait très probablement à une humanité sans méfiance qui pensait naïvement que la démocratie était sur le point de triompher pour toujours avec les défaites jumelles imminentes de l'Allemagne et du Japon : à savoir, une nouvelle forme de dictature mondialiste "bienveillante" déguisée.

Lewis prévoyait que l'outil permettant de gérer un tel régime de façade serait probablement une organisation bienveillante du même type que celle qui allait bientôt se manifester pour de bon sous la forme de l'Organisation des Nations unies (ONU). Bien qu'elle n'ait été officiellement créée qu'en 1945, juste après la fin de la guerre, cette année 2024 marque les 80 ans de la formulation effective du format de base de l'ONU lors de la conférence de Dumbarton Oaks en 1944. Cette conférence s'est tenue à Washington DC entre les grandes puissances alliées de l'époque, appelées à devenir les "quatre gendarmes" de la planète d'après-guerre : les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la Chine.

Plus connu en tant qu'auteur de tracts chrétiens et de romans fantastiques comme la série des Narnia, Lewis s'est également essayé à la science-fiction chrétienne avec sa Trilogie de l'espace des années 1930 et 1940. Ces récits passionnants ont pour principal protagoniste commun le Dr Elwin Ransom, un universitaire chrétien. Il voyage sur d'autres planètes avant de revenir sur la terre ferme pour combattre des démons appelés "Macrobes" qui se font passer pour des extraterrestres pleins de sagesse, dans le but de tenter les scientifiques et les politiciens humains de transformer la planète entière en un véritable enfer post-humain sur Terre.

Le titre de la dernière partie de la trilogie, That Hideous Strength, est tiré d'un obscur poème de 1555 sur la Tour de Babel, une entreprise faustienne démesurée réalisée au mépris de la volonté de Dieu. En écrivant ce poème vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lewis s'est naturellement tourné vers le type de monde que les vainqueurs alliés essaieraient de construire pour eux-mêmes, à savoir un monde si utopique et irréaliste qu'il finirait par devenir son exact opposé. Il prévoyait qu'un tel monde finirait par donner naissance à un régime totalitaire mondialiste si maléfique dans ses effets, mais pas nécessairement dans ses intentions, qu'il ferait ressembler le Troisième Reich nouvellement vaincu à un paradis. Comme Lewis l'a admis dans son avant-propos, le livre est une réécriture fictive du thème de base de son essai de 1943, L'abolition de l'homme, dont le titre est certainement explicite.

L'intrigue est simple, mais d'une efficacité dévastatrice. Après la défaite d'Hitler et d'Hirohito, les élites technocratiques mondialistes qui ont abandonné toute foi en Dieu et en la tradition pour une croyance faustienne contrastée en la science et le progrès, s'inspirant largement des scientifiques de gauche et des réformateurs sociaux de l'époque tels que Julian Huxley, établissent une nouvelle organisation de type ONU. Initialement basée en Angleterre, cette organisation a l'intention de dominer le monde. Avec une ruse intentionnelle, elle s'appelle "NICE" (National Institute for Co-ordinated Experiments).

Tout comme la foule en ligne #BeKind d'aujourd'hui, NICE a, littéralement, un nom très "gentil", il n'y a donc rien de suspect ou de négatif là-dedans, n'est-ce pas ? Malheureusement, ses actions sont dirigées de loin par les démoniaques Macrobes. Ces faux extraterrestres promettent aux dirigeants du NICE des cadeaux scientifiques prométhéens tels que l'immortalité, à condition qu'ils suivent leurs plans "rationnels" et "progressistes" pour un gouvernement mondial unique bienveillant et totalitaire. Implicitement, un tel régime est celui suivi par les ET eux-mêmes sur leurs mondes d'origine extraterrestres parfaits. Il y a donc quelque chose de très suspect là-dedans.

En combinant le marxisme, le positivisme, le scientisme, l'ingénierie sociale et l'athéisme militant, NICE cherche à forcer l'humanité à évoluer vers une espèce post-humaine entièrement nouvelle, prétendument "améliorée", et à tuer tous ceux qui sont assez stupides et ingrats pour ne pas coopérer. Lewis lui-même n'était pas totalement opposé à l'existence d'une vie intelligente non démoniaque sur d'autres planètes (dans son essai Religion and Rockets, il a même estimé que notre quête cosmique ultime pourrait être de les convertir au christianisme). En fin de compte, cependant, il estimait que les véritables menaces pesant sur l'humanité se trouvaient plus près de chez nous que les envahisseurs extraterrestres : à savoir, dans les cœurs et les esprits de l'humanité elle-même, qui abandonne de plus en plus Dieu.

Fictions scientifiques, faits théologiques

Pour prouver leur allégeance aux Macrobes, les candidats aux échelons supérieurs de la NICE doivent littéralement piétiner le Christ, dont une statue est conservée dans leur QG à cette fin. Au sens figuré, l'organisation piétine également le Christ dans ses actions plus générales.

De toute évidence, Lewis n'avait pas une très haute opinion des sociologues, car c'est essentiellement ce que sont les membres de la NICE. Ils forment une conspiration sociologique organisée qui vise tout d'abord à nier la réalité de la nature humaine, puis à la remodeler de force en transformant la Terre en un gigantesque camp de rééducation maoïste.

Pour l'un de ces technocrates irrécupérables, "les statistiques sur les ouvriers agricoles, c'était la substance ; tout vrai fossoyeur, laboureur ou garçon de ferme, c'était l'ombre". En effet, cet individu a une tendance subconsciente à ne jamais utiliser de termes concrets tels que "homme" ou "femme", mais plutôt de simples abstractions collectivisées telles que "groupes professionnels", "classes" et "populations". Selon Lewis, c'est parce que, "à sa manière, il croyait aussi fermement que n'importe quel mystique à la réalité supérieure des choses que l'on ne voit pas".

Le NICE pousse l'hérésie positiviste consistant à remplacer la théologie par la sociologie jusqu'à son terme logique, en créant une sorte d'inquisition positiviste destinée à contrôler la population mondiale. Pour l'un des membres de la nouvelle Gestapo NICE, "il n'y a pas de distinction à long terme entre le travail de la police et la sociologie". Alors que le travail de la police à l'ancienne consistait à traquer les criminels après qu'ils aient commis leurs crimes, le travail de la police sociologique de l'avenir consisterait à programmer mentalement les citoyens pour qu'ils ne commettent jamais de crimes. Cet objectif serait atteint grâce à des programmes complets de lavage de cerveau et d'ingénierie sociale. Ainsi, les NICE croient en l'hérésie de la perfectibilité humaine et de l'abolition du don de Dieu qu'est le libre arbitre.

Des hommes pas très NICE

L'ingénierie sociale des NICE englobe non seulement la sphère mentale de l'homme, mais aussi sa sphère biologique. En remodelant de force le néo-Adam de demain dans une nouvelle forme physique, ces Prométhéens cherchent littéralement à jouer à Dieu. Ils sont dans une quête blasphématoire de pouvoir ultime sur la création, comme les Dr Frankenstein, Mengele et Moreau. L'un d'entre eux jubile : "Vous savez aussi bien que moi : "Vous savez aussi bien que moi que le pouvoir de l'homme sur la nature signifie le pouvoir de certains hommes sur d'autres hommes avec la nature comme instrument".

L'un des faustiens hors page dont Lewis faisait la satire était J.D. Bernal, un éminent biologiste moléculaire anglo-irlandais, cristallographe aux rayons X et communiste, dont le livre dérangeant de 1929, The World, the Flesh and the Devil : An Enquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul (Le monde, la chair et le diable : une enquête sur l'avenir des trois ennemis de l'âme rationnelle) de 1929, soutenait que les aspirants post-humanoïdes avancés comme lui avaient trois ennemis principaux : la nature, les émotions humaines et le corps charnel. La science, affirmait-il, devrait être exploitée pour abolir ces trois ennemis. Ensuite, "les scientifiques émergeraient en tant que nouvelle espèce et laisseraient l'humanité derrière eux".

La proposition de Bernal était simple : retirer le cerveau humain de son crâne et le placer dans une sorte de bocal artificiel. Libérée de la prison biologique de son corps qui pourrit lentement, l'intelligence humaine coupée pourrait être maintenue artificiellement en état de fonctionnement pour toujours, rendant les hommes immortels. Comme l'écrit Bernal : "Tôt ou tard, l'homme sera contraint de décider s'il abandonne son corps ou sa vie. Après tout, c'est le cerveau qui compte".

D'après le personnage fictif de J.D. Bernals de NICE :

Vous devez concevoir l'espèce [future] comme un animal qui a découvert comment simplifier la nutrition et la locomotion à un point tel que les anciens organes complexes et le grand corps qui les contenait ne sont plus nécessaires... L'individu doit devenir une tête. La race humaine va devenir une technocratie ... le temps d'une population [humaine] nombreuse est révolu. Elle a rempli sa fonction en agissant comme une sorte de cocon pour l'homme technocratique et objectif. Désormais, les macrobes et les humains sélectionnés qui peuvent coopérer avec eux n'en ont plus l'utilité.

Ces étranges créatures post-humaines qui ont "toute leur tête" ressemblent étrangement aux "Grays" de l'ufologie contemporaine, ces entités à la peau blafarde, aux yeux noirs et à l'énorme tête ronde que vous connaissez peut-être grâce à des séries télévisées telles que The X-Files.

On a souvent remarqué que les Gris ressemblent à des visions cauchemardesques de ce que l'humanité pourrait un jour devenir sous l'influence croissante de l'"évolution" imposée par la science. Leurs cerveaux, comme en témoignent leurs fronts massifs et bombés, sont énormes, mais leurs physiques sont grêles et faibles. Presque post-biologiques, leurs nez se sont réduits à des narines, leurs bouches à de simples fentes. On dit qu'ils ne mangent pas et qu'ils n'excrètent pas ; ils ne portent pas de vêtements et sont entièrement lisses en bas, sans organes génitaux pour le sexe ou la miction, ni anus pour l'excrétion. Au lieu de cela, littéralement exsangues, leurs veines sont parcourues de chlorophylle pure, ils se nourrissent de la lumière du soleil, des émotions ou de l'énergie cosmique, et ils excrètent directement à travers leur peau grise en transpirant.

Certains ufologues imaginatifs pensent qu'il ne s'agit pas du tout d'extraterrestres, mais de voyageurs temporels venus du futur de la Terre - en d'autres termes, il s'agit de nous, transformés en êtres post-humains par les scientifiques des siècles à venir, du type NICE. Les folkloristes, ou ufologues de ce que l'on appelle l'"école psychosociale", préfèrent les considérer comme des cauchemars visionnaires et hallucinatoires. En tant que tels, ils expriment une peur latente de la science qui tourne mal, évoquée spontanément dans l'esprit des personnes supposées avoir été enlevées par des OVNIs alors qu'elles font des rêves éveillés, apparemment réalistes, dans leur lit la nuit. Quoi qu'il en soit, il semble que Lewis ait prédit avec succès leur avènement.

L'avocat du diable

En réalité, le livre de Lewis n'avait pas pour but de prédire une future invasion extraterrestre, mais de servir de métaphore religieuse et politique, bien que très prophétique. Lewis ne pensait pas plus que les extraterrestres démoniaques allaient prendre le contrôle de la planète que George Orwell ne pensait que les cochons communistes allaient le faire lorsqu'il écrivait La ferme des animaux.

À la suite de la publication de ça, l'éminent scientifique J.B.S. Haldane a adressé une plainte à Lewis, protestant contre le fait qu'il avait dépeint de manière diffamatoire tous les membres de son espèce comme des adorateurs du diable quasi-nazis. Dans une réponse initialement non publiée, Lewis a répondu au professeur Haldane en expliquant que son véritable message était le suivant :

"... non pas "la planification scientifique mènera certainement à l'enfer", mais "dans les conditions modernes, toute invitation efficace à l'enfer apparaîtra certainement sous la forme d'une planification scientifique" - comme l'a fait le régime d'Hitler. Tout tyran doit commencer par prétendre avoir ce que ses victimes respectent et donner ce qu'elles veulent. Dans la plupart des pays modernes, la majorité respecte la science et veut que la société soit planifiée. Par conséquent, presque par définition, si un homme ou un groupe souhaite nous asservir, il se décrira naturellement comme une "démocratie scientifique planifiée". Il se peut que tout véritable salut doive également, bien que par hypothèse véridique, se décrire comme une "démocratie scientifique planifiée". Raison de plus pour examiner très attentivement tout ce qui porte cette étiquette."

Ainsi, on pourrait dire que les post-humains aspirants de NICE dans la parabole de Lewis ont déjà créé une contre-religion laïque satanique et anti-chrétienne de leur cru. Cette "religion" prend la forme de leur sociologie et de leur scientisme progressistes et positivistes. Elle les expose simplement à une tentation encore plus grande de la part des Macrobes, au lieu que l'impulsion initiale des nouveaux dirigeants de l'humanité à pécher contre la création vienne des démons en tant que tels. Dans son roman, Lewis l'exprime ainsi :

"Du point de vue accepté en Enfer, toute l'histoire de la Terre avait abouti à ce moment. L'homme déchu avait enfin une chance réelle de se débarrasser de la limitation de ses pouvoirs que la miséricorde lui avait imposée pour le protéger des conséquences de sa chute. Si cela réussissait, l'enfer serait enfin incarné. Les hommes mauvais, encore dans leur corps, rampant encore sur ce petit globe ... auraient la diuturnité et le pouvoir des mauvais esprits. La nature, sur tout le globe de Tellus, deviendrait leur esclave, et l'on ne pourrait certainement pas prévoir la fin de cette domination avant la fin des temps."

Une perspective bien sombre. Mais sans l'existence préalable de "méchants" sur Terre, comment ce scénario infernal pourrait-il se produire ? S'il n'y a pas de Dr Faustus désireux de conjurer un Méphistophélès de son propre gré, alors aucun Méphistophélès ne peut, par définition, apparaître par la suite.

Aujourd'hui, certains ufologues de tendance théologique croient que l'intrigue de base du roman de Lewis se déroule maintenant pour de vrai en ce qui concerne le phénomène contemporain des ovnis, comme quelque chose arraché aux pages de Borges. Une théorie de conspiration ufologique marginale, défendue par des personnes telles que Fr. Seraphim Rose, un hiérarque orthodoxe américain aujourd'hui décédé, est que les "extraterrestres" que les témoins prétendent voir filer dans le ciel à bord de leurs soucoupes sont, tout comme les Macrobes de Lewis, les démons de l'enfer sous un nouveau déguisement, historiquement approprié, de l'ère spatiale, ici pour tenter de damner l'humanité stupide en nous poussant tous à les adorer, eux et leurs technologies merveilleuses supérieures, plutôt que le Dieu tout-puissant.

C'est certainement une théorie intéressante, mais je suis sceptique. La caste des dirigeants actuels de l'humanité occidentale post-chrétienne, qui s'apparente à NICE, a suffisamment prouvé sa capacité à transformer de son propre chef la civilisation en un avatar de plus en plus soft-totalitaire de l'enfer sur Terre, et ce au nom de mensonges pseudo-scientifiques tels que "lutter contre l'urgence climatique" ou "mettre fin au génocide des trans". Par conséquent, je me demande pourquoi les démons devraient se donner la peine de s'engager dans une façade de science-fiction aussi élaborée. Screwtape et Méphisto ont bien moins d'efforts à fournir pour se reposer dans l'Hadès et regarder en riant l'humanité se damner toute seule, n'est-ce pas ? Qui a besoin de l'enfer quand on a Davos ?

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.